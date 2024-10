Lịch thi đấu vòng 4 V-League mới nhất: Cơ hội lên tốp đầu cho CLB Hà Nội

Vòng 4 V-League 2024-2025 đã diễn ra được 5 cặp đấu với những diễn biến hấp dẫn, gay cấn và tạo nên biến động trên bảng xếp hạng khi CLB Thanh Hóa vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng của CLB HAGL.

Văn Quyết cùng CLB Hà Nội sẽ thi đấu muộn vòng 4 vào ngày 19.10 ẢNH: VPF

Theo lịch thi đấu mới nhất của VPF, 2 cặp đấu giữa CLB Nam Định với CLB SLNA, CLB Hà Nội với đội Công an Hà Nội diễn ra muộn đến nửa tháng so với các cặp đấu đã diễn ra. Lý do khiến trận đấu giữa CLB Nam Định với CLB SLNA phải đấu muộn như vậy bởi đội bóng thành Nam bận thi đấu ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á), chạm trán với CLB Bangkok United FC ở lượt trận thứ 2 bảng G diễn ra ngày 2.10. Tiếp đến là quãng thời gian FIFA Days nên giải V-League phải "nhường sân" cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó trận đấu giữa CLB Hà Nội với đội Công an Hà Nội phải đá muộn vì trong thời gian từ ngày 1 đến 10.10, sân Hàng Đẫy bận tổ chức giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội với sự tham dự của 4 đội trong nước và 2 đội quốc tế.

Đương kim vô địch Nam Định dự báo trở lại mạnh mẽ sau FIFA Days ẢNH: VPF

Hiện có trong tay 6 điểm, nếu giành chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội ở cuộc chạm trán diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 19.10 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội sẽ vươn lên bằng 9 điểm so với đội đầu bảng Thanh Hóa. Ở trận còn lại diễn ra lúc 18 giờ trên sân Thiên Trường, đội đương kim vô địch Nam Định cũng quyết tâm giành trọn 3 điểm trước SLNA nhằm vươn lên tốp dẫn đầu.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn