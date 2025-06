V-League tái xuất ngày 15.6: Vòng đấu sinh tử, xác định chính thức đội xuống hạng

Hai đầu cuộc chiến

Bước vào vòng 25 này, CLB Nam Định sẽ lần thứ 2 liên tiếp đăng quang V-League nếu tối thiểu có được 1 điểm trên sân Tam Kỳ. Ngược lại, CLB Quảng Nam sẽ cần ít nhất 1 điểm để bảo đảm tự quyết tấm vé trụ hạng, trước khi đối đầu HAGL của bầu Đức ở vòng 26. Tất cả những yếu tố này hứa hẹn tạo ra trận đấu sẽ hấp dẫn, với kịch bản bóng sẽ phần lớn lăn trên phần sân của đội chủ nhà. Nếu thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hoàn thành chỉ tiêu lấy trọn 3 điểm, họ không những chốt lại cuộc đua nhóm đầu mà còn có tác động không nhỏ đến cục diện của cuộc đua trụ hạng.

Các trận đấu ở V-League sẽ căng như dây đàn khi cuộc đua trụ hạng bước vào vòng áp chót ẢNH: MINH TÚ

Ngoài sân Tam Kỳ, tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn về khu vực đáy bảng xếp hạng, nơi 3 đội bóng CLB SLNA (23 điểm, hạng 12), Bình Định (21 điểm, hạng 13) và Đà Nẵng (21 điểm, hạng 14) sẽ vùng vẫy quyết liệt trong 2 vòng quyết định cuối cùng. Đội chót bảng Đà Nẵng đang hừng hực hy vọng khi đã thắng 3, hòa 3 trong 7 trận gần nhất để hồi sinh cơ hội trụ hạng: san bằng điểm số với CLB Bình Định và chỉ kém SLNA 2 điểm. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn quyết có điểm trên sân Hà Tĩnh để thoát khỏi vị trí chót bảng đã gắn chặt suốt 17 vòng đấu liền đã qua. Tuy nhiên, CLB Hà Tĩnh và các đối thủ cũng sẽ không ngồi yên.

SLNA có phong độ không tốt bằng CLB Đà Nẵng nhưng sẽ gặp HAGL đã sớm trụ hạng. Nếu HAGL sử dụng nhiều cầu thủ đủ tuổi dự SEA Games 33 trên sân Vinh vòng 25 này, SLNA sẽ có thể mơ về 1 trận thắng trên sân nhà để củng cố vị trí xếp trên 2 đối thủ còn lại. Đội bóng đang chịu áp lực lớn nhất là CLB Bình Định sẽ có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM chưa chắc chắn trụ hạng. Chắc chắn 3 đội bóng đội sổ sẽ tung hết năng lượng để nuôi hy vọng.

Bảo vệ các trận đấu, bảo vệ V-League

Ở vòng 25, CLB Đà Nẵng vắng HLV Lê Đức Tuấn và bộ đôi Hữu Dũng, Quang Hùng bị treo giò, trong khi SLNA vắng Olaha vì lý do tương tự. Điều này cho thấy tính chất căng thẳng của các trận đấu có các đội bóng đua trụ hạng. Dự đoán độ nóng sẽ càng tăng trong 2 lượt đấu quyết định cuối cùng. VPF và BTC V-League 2024 - 2025 đã có công văn chỉ đạo các BTC trận đấu, các CLB, giám sát, trọng tài bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh và đặc biệt toàn bộ các trận đấu phải diễn ra đúng 17 giờ.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "Ở vòng 25 này, tất cả đang chờ đợi những trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt và căng thẳng, nhất là ở nhóm cuối bảng. Chúng ta chờ tinh thần thể thao cống hiến của các đội và đặc biệt là công tác điều hành của trọng tài thực sự khách quan, chính xác để cho ra kết quả công tâm góp phần vào sự thành công của giải. Điều người hâm mộ mong đợi là thắng phải ra thắng, thua phải ra thua, người trụ hạng kẻ xuống hạng đều xứng đáng. Do vậy, VFF, VPF và BTC V-League phải quyết liệt bảo vệ tinh thần thể thao của các trận đấu, cũng là bảo vệ cho hình ảnh, giá trị của V-League và chính các CLB.

Biến số ở vòng đấu này là việc CLB TP.HCM và Quảng Nam sẽ nỗ lực vì còn nằm trong vùng nguy hiểm nhưng ngược lại còn có đội khác đã sớm trụ hạng. Tôi chỉ sợ kiểu đá dây chuyền: đội A thắng B, B thắng C và C thắng A… hình thành nhóm đội đá chuyền điểm cho nhau. Ngày 12.6, VFF đã họp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an khẳng định quyết tâm đồng hành, phối hợp chặt chẽ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong bóng đá, góp phần giữ gìn sự trong sạch, phát triển lành mạnh và bền vững của bóng đá VN. Hy vọng những chuyển động đó sẽ giúp V-League 2024 - 2025 về đích an toàn, từ vòng 25 này".

Hai trọng tài người Nhật Bản Nagamine Koki (34 tuổi) và Jumpei Iida (43 tuổi) sẽ điều hành 2 trận CLB Hà Nội - Thể Công Viettel và CLB Thanh Hóa - Công an Hà Nội. Hai trận đấu này sẽ không áp dụng VAR. Trận đấu giữa CLB Hải Phòng - Bình Dương cũng không áp dụng VAR nhưng sẽ do trọng tài VN điều hành.