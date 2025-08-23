Đội tuyển Việt Nam đấu 11 ngoại binh CLB Nam Định: Cứ như gặp... 'Brazil thu nhỏ'

Trận giao hữu 'hạng nặng' của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ nhường sân cho U.23 Việt Nam trong tháng 9, khi lứa đàn em tham gia vòng loại U.23 châu Á 2026 (diễn ra từ ngày 3.9 đến 9.9 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Dù vẫn tập trung, nhưng đội tuyển quốc gia chỉ đá 2 trận giao hữu nội bộ với các CLB trong nước. Thành phần ban huấn luyện cũng sẽ thay đổi. Nhiều khả năng, các trợ lý của HLV Kim Sang-sik sẽ được chỉ đạo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, còn ông Kim tập trung cho đội U.23.

Đội tuyển Việt Nam giao hữu với CLB CAHN (áo đỏ) và Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ gặp các đại diện V-League, gồm CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) lần lượt vào các ngày 4.9 và 7.9, nhưng đó đều là những màn "thử lửa" chất lượng cho đội tuyển Việt Nam.

Bởi cả hai đội đều đang sở hữu lực lượng thuộc hàng mạnh nhất V-League. CLB Nam Định vừa hoàn tất hợp đồng với ngoại binh Mitchell Clement Dijks, hậu vệ "thép" trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của Ajax Amsterdam và từng khoác áo U.21 Hà Lan. Qua đó, đội bóng thành Nam đã nâng quân số ngoại binh lên 11 cầu thủ.

HLV Vũ Hồng Việt đang có trong tay những cầu thủ ngoại cực "chất" như thủ môn Caique (Brazil), hậu vệ Mitchell Dijks (Hà Lan), Lucas Alves (Brazil), Walber Motta (Brazil), tiền vệ Caio Cesar (Brazil), Romulo da Silva (Brazil), Mahmoud Eid (Palestine), Niabulo Blom (Nam Phi), tiền đạo Brenner Marlos (Brazil), Percy Tau (Nam Phi), Kyle Hudlin (Anh).

Tất cả đều trưởng thành từ những nền bóng đá phát triển, có kinh nghiệm thi đấu ở Nam Mỹ và châu Âu, sở hữu thể hình và kỹ chiến thuật ở đẳng cấp cực cao. Đơn cử, chân sút Kyle Hudlin cao tới 2,06 m, là "tòa tháp" uy lực sẽ thử thách cực đại năng lực không chiến của các trung vệ Việt Nam. Hay tiền vệ Caio Cesar (lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa trước) cũng là bức tường vững chãi ở tuyến tiền vệ mà Hoàng Đức cùng đồng đội không dễ vượt qua.

CLB Nam Định (áo trắng) có nhiều ngoại binh ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN cũng có những ngoại binh rất giỏi như Leo Artur, Alan Grafite (vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước), hay tiền vệ Stefan Mauk từng khoác áo U.23 Úc và được định giá 20 tỉ đồng. Triết lý kiểm soát của HLV Alexandre Polking cũng mang đến sức tấn công, khả năng cầm bóng tốt cho CLB CAHN, tạo ra bài toán nan giải cho đội tuyển Việt Nam.

Bài tập chất lượng

2 trận giao hữu gặp đương kim vô địch V-League (Nam Định) và đương kim vô địch Cúp quốc gia (CLB CAHN) sẽ đều là thách thức lớn cho đội tuyển Việt Nam. Nếu cả hai đội tung đầy đủ ngoại binh, hoặc dùng tối thiểu từ 6, 7 "Tây" ở mỗi hiệp đấu, chẳng khác nào đội tuyển Việt Nam đang gặp đối thủ đến từ châu Âu hay Nam Mỹ.

Những trận giao hữu gặp dàn ngoại binh Nam Định và CLB CAHN càng giá trị, khi đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực đua tranh với Malaysia, đội tuyển cũng nhập tịch nhiều cầu thủ gốc Âu và Nam Mỹ, ở vòng loại Asian Cup 2027.

Chất lượng đối thủ đã được khẳng định. Phần còn lại của đội tuyển Việt Nam là đảm bảo khối lượng tập luyện, tiếp tục rèn giũa lối chơi và thể lực ngay cả khi HLV Kim Sang-sik tạm chia tay đội.

Mỗi đợt tập trung FIFA Days đều có ý nghĩa chiến lược, giúp đội tuyển quốc gia từng bước hoàn thiện. Cần tận dụng từng đợt hội quân để tiến bộ và xây dựng lực lượng cho tương lai.