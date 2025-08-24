Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN lên tốp 2, 'sốc' với vị trí của Ninh Bình

Cục diện bảng xếp hạng V-League sau vòng 2

Vòng 2 V-League 2025 - 2026 đã khép lại với trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) trên sân Gò Đậu lúc 18 giờ hôm nay (24.8). Nhờ vậy, bảng xếp hạng cũng đã được định hình xong.

Nhờ 3 bàn thắng của Alan Grafite, Quang Hải và Leo Artur, CLB CAHN dễ dàng đè bẹp chủ nhà với tỷ số 3-0. Đội bóng của HLV Alexandre Polking có trận đấu cực hay khi làm chủ hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội trước khi đè bẹp đối thủ bằng những pha ban bật đến tận cầu môn.

CLB CAHN (áo đỏ) thắng Becamex TP.HCM 3 bàn không gỡ ẢNH: KHẢ HÒA

Nếu thủ môn Minh Toàn không xuất sắc, CLB Becamex TP.HCM đã có thể thua đậm hơn nhiều. Becamex TP.HCM đã trở lại mặt đất, sau khi gặp ứng viên vô địch thực thụ, với đội hình quá đẳng cấp như CLB CAHN.

Nhờ chiến thắng đậm, CLB CAHN đã vươn lên nhì bảng với 4 điểm. Thực tế, CLB CAHN và Thể Công Viettel đang chia sẻ ngôi nhì với cùng điểm số (4 điểm) và chỉ số phụ (hiệu số +3, ghi 4 bàn, thủng lưới 1 bàn). Trong khi đó, Ninh Bình FC đứng đầu bảng với 6 điểm, hiệu số +6 ấn tượng.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 2 ẢNH: VPF

Các vị trí tiếp theo thuộc về Hải Phòng (hạng 4), Becamex TP.HCM (hạng 5), SLNA (hạng 6), Nam Định (hạng 7), PVF-CAND (hạng 8), Hà Tĩnh (hạng 9) và CLB Công an TP.HCM (hạng 10). Cả 7 đội bóng này đều đã có 3 điểm, và chỉ phân định thứ hạng nhờ chỉ số phụ.

Nhóm cuối với các đội chưa biết mùi chiến thắng gồm Hà Nội (hạng 11), Đà Nẵng (hạng 12), HAGL (hạng 13) và Thanh Hóa (hạng 14). Cả 4 đội đều mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận.







