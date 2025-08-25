Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch FIFA gửi thư chia buồn với gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh

Hoàng Thiên
Hoàng Thiên
25/08/2025 11:08 GMT+7

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), Chủ tịch FIFA đã gửi thư chia buồn sâu sắc đến gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh, người từng là trọng tài FIFA và có nhiều đóng góp đáng kể trong các trận đấu tại V-League.

Trọng tài Trần Đình Thịnh trong đánh giá của Chủ tịch FIFA

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã ghi nhận những đóng góp to lớn của trọng tài Trần Đình Thịnh đối với bóng đá Việt Nam: “Một cựu trọng tài FIFA – người đã điều hành nhiều trận đấu quan trọng tại V-League. Ông luôn được đánh giá cao nhờ sự tận tâm, chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm. Những đóng góp của ông, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, sẽ không bao giờ bị lãng quên và ông sẽ luôn được nhớ đến với sự kính trọng”.

Chủ tịch FIFA gửi thư chia buồn với gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh- Ảnh 1.

Trọng tài Trần Đình Thịnh khi làm việc tại V-League

ảnh: khả hòa

Chủ tịch FIFA gửi thư chia buồn với gia đình trọng tài Trần Đình Thịnh- Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino

ẢNH: REUTERS

Chủ tịch FIFA cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới VFF, gia đình, bạn bè và người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Mất mát lớn cho bóng đá Việt Nam

Sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Đình Thịnh đã khiến cả giới bóng đá Việt Nam bàng hoàng. Vào sáng 3.8, trong buổi kiểm tra thể lực tại Cung điền kinh Hà Nội, trọng tài Trần Đình Thịnh – người vừa được trao danh hiệu Còi bạc V-League 2024-2025 – đã bất ngờ gục xuống trong lượt chạy cuối. Dù đã được cấp cứu kịp thời và đưa vào bệnh viện, nhưng ông đã không qua khỏi. Sự mất mát này là một cú sốc lớn đối với bóng đá Việt Nam. Vào ngày 7.8, trọng tài Trần Đình Thịnh đã an nghỉ tại quê nhà Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Trọng tài Trần Đình Thịnh, một trong những trọng tài xuất sắc nhất tại V-League, đã có một sự nghiệp đầy ấn tượng, không chỉ nổi bật với sự nghiêm khắc trong công việc mà còn nhận được nhiều danh hiệu cao quý.

Nhìn lại sự nghiệp của trọng tài Trần Đình Thịnh: Đạt chuẩn FIFA, nghiêm khắc nổi tiếng

Trọng tài Trần Đình Thịnh đã đạt chuẩn FIFA vào năm 2019, một vinh dự lớn đối với một trọng tài quốc gia và là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam khi ông góp phần nâng cao hình ảnh trọng tài Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trọng tài Trần Đình Thịnh đã được trao danh hiệu "Còi đồng" cho mùa giải V-League 2023-2024 và "Còi bạc" cho mùa giải 2024-2025.

Ngoài vai trò trọng tài, ông còn tích cực tham gia công tác giáo dục thể chất tại địa phương, truyền cảm hứng thể thao và phát triển thể lực cho thế hệ trẻ.

Sự ra đi của trọng tài Trần Đình Thịnh không chỉ là nỗi đau lớn đối với gia đình mà còn là mất mát vô cùng to lớn đối với giới trọng tài và bóng đá Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

trọng tài trần đình thịnh FIFA chủ tịch FIFA Chia buồn VFF
