Thầy ngoại ở V-League: HLV Tây Ban Nha trên đỉnh, cựu trợ lý ông Kim dưới đáy

HLV ngoại thống trị V-League

Lâu nay, V-League chứng kiến sự thống trị áp đảo của các HLV nội. Hai thập kỷ qua, chỉ có Henrique Calisto (Long An, 2005 và 2006) và Chun Jae-ho (Hà Nội, 2022) là những chiến lược gia ngoại từng tận hưởng cảm giác vô địch V-League. Công thức thầy nội vô địch V-League, thầy ngoại thăng hoa cùng đội tuyển quốc gia đã bất biến trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, cục diện đang có xu hướng đảo chiều. Các HLV giỏi đấu pháp, có uy quyền đã xuất hiện ở V-League nhiều hơn. Những thầy ngoại này được dẫn dắt những tập thể mạnh và được ban lãnh đạo ưu ái dành trọn niềm tin để xây dựng đội hình.

3 đội dẫn đầu V-League đều được huấn luyện bởi thầy ngoại ẢNH: VPF

Và rồi, thành quả đã bắt đầu đến. Đó là chuyện của HLV Alexandre Polking ở CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), cùng HLV Velizar Popov ở Thanh Hóa (nay nắm đội Thể Công Viettel). Cả hai đều đang có khởi đầu tốt ở V-League 2025 - 2026.

Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên nắm quyền, HLV Polking đã đưa đội CAHN đến chức vô địch Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia, đoạt HCB ASEAN Club Championship và HCĐ V-League. Nhà cầm quân người Brazil đã giúp CLB CAHN vượt qua mùa giải... dài nhất lịch sử với 39 trận, xây dựng lối chơi tấn công nhuần nhuyễn, cống hiến.

Ngay sau trận thua ngược 1-2 trước BG Pathum, HLV Polking cùng CLB CAHN đã lấy lại mạch thắng khi hạ Becamex TP.HCM 3 bàn không gỡ trên sân Gò Đậu. Với lực lượng rất mạnh cùng triết lý đã vào khuôn, CLB CAHN tiếp tục là ứng viên vô địch mùa này.

HLV Popov cũng được Thể Công Viettel tạo điều kiện với 9 tân binh, tất cả đều do nhà cầm quân người Bulgaria trực tiếp "chấm" và mang về như Lucao, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Việt, Nhật Nam... Tại Thể Công Viettel, ông Popov được hậu thuẫn tối đa, với bản hợp đồng dài hạn, thời gian nhào nặn lực lượng cùng ngân quỹ con người.

HLV Popov được hậu thuẫn tối đa ở Thể Công Viettel ẢNH: MINH TÚ

Đáp lại, chiến lược gia châu Âu đã giúp Thể Công Viettel thắng đậm 3-0 trước CLB Công an TP.HCM để leo lên nhì bảng. Mùa trước, HLV Popov chưa để lại ấn tượng do chỉ nắm quyền vài trận cuối mùa. Còn khi đã được toàn quyền chuẩn bị lực lượng và lối chơi, hãy xem HLV người Bulgaria làm được gì.

Tuy nhiên, cả hai ông Polking (hạng ba) và Popov (hạng hai) đều đang đứng sau một HLV ngoại khác, đó là Gerald Albadalejo, người cùng Ninh Bình FC đứng ở ngôi đầu bảng.

Tân binh V-League đã trang bị cho ông Albadalejo đội hình lý tưởng cả về nội, ngoại binh lẫn cầu thủ trẻ. Dù chưa tạo dấu ấn lối chơi rõ ràng, nhưng bước đầu, HLV người Tây Ban Nha đang tận dụng rất tốt yếu tố ngôi sao để giúp Ninh Bình FC tăng tốc ấn tượng.

Nỗi buồn của cựu trợ lý thầy Kim

Đứng đầu bảng là 3 HLV ngoại, song đứng cuối bảng cũng là... thầy ngoại. Chia tay vị trí trợ lý HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam, ông Choi Won-kwon bước vào thử thách mới mang tên CLB Thanh Hóa.

Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chịu áp lực lớn khi CLB Thanh Hóa hòa 1, thua 1, đứng cuối bảng. Thất bại 0-4 trên sân Ninh Bình FC là đòn giáng mạnh vào tham vọng đội bóng xứ Thanh. Tuy lực lượng hiện tại không cho phép CLB Thanh Hóa đua ngôi cao, nhưng cũng không thể tụt sâu đến thế.

HLV Choi Won-kwon (áo đen) cùng CLB Thanh Hóa đứng cuối bảng ẢNH: CLB THANH HÓA

Với tần suất trảm "tướng" trong 5 năm qua (ngoại lệ hiếm hoi là HLV Popov), HLV Choi Won-kwon có lẽ hiểu rõ mình đang đối mặt với điều gì tại CLB Thanh Hóa. Nhất là khi, đội bóng xứ Thanh đang chưa thể hiện đường nét rõ ràng về lối chơi hay tinh thần thi đấu.

Dù không đứng cuối bảng, nhưng HLV Makoto Teguramori cũng đối diện sức ép, khi CLB Hà Nội chỉ có 1 điểm sau 2 trận, trước những đối thủ đáng ra đương kim á quân V-League phải thắng.

Trong mùa giải kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng, CLB Hà Nội cần nhuệ khí và triết lý chơi sắc sảo hơn. HLV Teguramori đã được trao cơ hội xây dựng đội hình và hoàn thiện lối chơi, nhưng thời gian cho HLV người Nhật Bản không dài.

Nếu không thắng CLB CAHN ở vòng 3, ghế của ông Teguramorisẽ không còn vững.