Tân binh Ninh Bình FC 'gây bão' ở V-League

Đ ỊNH HÌNH CÔNG THỨC CHIẾN THẮNG

Ninh Bình FC đã nối dài chuỗi trận bất bại ở giải vô địch quốc gia (chỉ tính V-League và hạng nhất) lên con số 22. Mùa trước, thành tích 20 trận bất bại của Hoàng Đức cùng đồng đội tương đối dễ lý giải, bởi Ninh Bình sở hữu lực lượng mạnh vượt trội giải hạng nhất. Sang đến mùa này, khi đã bước lên V-League, màn khởi động như mơ của đội bóng cố đô đang khiến tất cả bất ngờ.

Màn khởi động như mơ của Ninh Bình FC tại V-League 2025 - 2026 đang khiến tất cả bất ngờ Ảnh: Minh Tú

Ninh Bình FC đã đánh bại đội Hà Tĩnh (đội bóng từng bất bại cả lượt đi mùa trước) với tỷ số 3-1 trên sân khách ở vòng mở màn, trước khi đè bẹp đội khách Thanh Hóa 4 bàn không gỡ, trong ngày sân Ninh Bình Arena đón sự trở lại của bầu không khí V-League sau hơn 1 thập niên chờ đợi.

Khi các đội V-League, ngay cả những ứng viên vô địch như CLB Hà Nội hay Nam Định đều đang trầy trật lăn bánh, Ninh Bình FC đã nóng máy rất nhanh để bứt tốc. 2 chiến thắng, 7 bàn thắng cùng ngôi nhất bảng sau 2 vòng đầu là khởi đầu tốt nhất lịch sử của một tân binh. Trái ngọt đã đến từ sự chuẩn bị kỹ càng và nghiêm túc của Ninh Bình FC.

Ban huấn luyện Ninh Bình FC

Đức Chiến (trái) phong độ ổn định

Để phục vụ mục tiêu thăng hạng mùa trước, Ninh Bình FC đã mạnh tay mang về các tuyển thủ, cựu tuyển thủ quốc gia như Hoàng Đức, Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quốc Việt, Hữu Tuấn. Mang nguyên một đội hình… V-League đi đá giải hạng nhất, Ninh Bình FC đã vô địch dễ dàng với 19 trận thắng và 1 trận hòa, phá mọi kỷ lục giải đấu.

Đến khi bước lên V-League, ưu tiên đầu tiên của đội bóng cố đô vẫn là tân trang lực lượng, nhưng lần này trọng tâm dồn vào ngoại binh. 3 trong 5 ngoại binh Ninh Bình mang về gồm Gustavo Henrique, Janclesio Almeida và Geovane Magno từng gắn bó nhiều năm với V-League. Muốn chạm đến giải đấu nào, cần những cầu thủ đủ trình độ và thích nghi nhanh để có thể sử dụng ngay ở sân chơi ấy. Đó là "đường mòn" từng giúp nhiều đội như Hà Nội, Nam Định vô địch V-League, và khi Ninh Bình FC bước lại nhưng theo cách vung tiền mạnh tay hơn, thành quả đến như lẽ tất yếu.

Ninh Bình FC đã thắng Hà Tĩnh nhờ 3 bàn thắng của nội binh như Đức Chiến, Quang Nho, rồi nhấn chìm đội khách Thanh Hóa với cú đúp của bộ đôi Gustavo Henrique và Daniel dos Anjos. Trong đó, trận thắng CLB Thanh Hóa thể hiện rõ nét nhất phong cách chơi hiện đại và tối giản của HLV Gerard Albadalejo. Ninh Bình FC ưu tiên phòng ngự chắc chắn, luân chuyển bóng nhanh nhờ những pha phối hợp ít chạm, rồi đẩy lên cho bộ đôi ngoại binh Gustavo và Daniel dos Anjos xử lý.

Tuy nhiên, tân binh V-League không "khoán" hết việc cho ngoại binh. Cỗ máy của ông Albadalejo vận hành trơn tru, gắn kết giữa các tuyến và 2 ngoại binh chỉ đơn giản kết thúc các đường phối hợp đã được lập trình. Với thể hình, tốc độ tốt và sức rướn ấn tượng, "súng hai nòng" của Ninh Bình FC quả thực đáng gờm. Nhất là khi các ngoại binh được tiếp đạn bởi những tiền vệ tốt như Hoàng Đức, Đức Chiến hay Thanh Thịnh.

T HỬ THÁCH CHO N INH B ÌNH FC

Dù vậy, xúc tác tạo nên chiến thắng cho Ninh Bình FC còn đến từ tâm lý hưng phấn khi trở lại V-League. Khoảnh khắc sự hứng khởi qua đi, sức mạnh thật sự của đội bóng cố đô sẽ lộ diện.

Thử thách sẽ ập đến với tân binh Ninh Bình từ cuối tháng 9, khi lần lượt chạm trán Nam Định (vòng 4), Hải Phòng (vòng 5), Thể Công Viettel (vòng 6) và Hà Nội (vòng 7). Đội bóng cố đô cần những thuốc thử nặng hơn, đến từ những đội bóng lão luyện và có lối chơi rõ ràng hơn, để kiểm chứng sức mạnh. Nếu vượt qua được 4 trận "bão tố", thầy trò HLV Albadalejo xứng đáng là ứng viên cho ngôi cao ở mùa giải này.

Đi cùng với phong độ ấn tượng của Ninh Bình FC là sự trở lại của hàng loạt ngôi sao như Hoàng Đức, Văn Lâm. Hoàng Đức vẫn thể hiện hình ảnh ông chủ tuyến giữa nhờ khả năng phân phối, giữ nhịp và cầm bóng chắc chắn để điều tiết nhịp chơi. Kết hợp với Đức Chiến, cả hai đã tạo nên bản hòa tấu vừa vặn nơi khu trung tuyến cho Ninh Bình FC. Thủ môn Văn Lâm vẫn chơi chắc tay, trong khi Quốc Việt, Thanh Thịnh ngày càng ăn ý ở cánh trái.

Vấn đề của Ninh Bình FC là duy trì trạng thái tinh thần tốt để kéo dài chuỗi ngày vui. Cơn mưa đã trở lại Ninh Bình Arena sau 1 thập niên tăm tối. Chắc chắn, thầy trò HLV Albadalejo chưa muốn dừng lại ở đây.