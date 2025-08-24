Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng 2 V-League:

Ninh Bình FC chơi hay hơn tưởng tượng, HAGL thoát thua nhờ nhân tố siêu giỏi

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
24/08/2025 04:18 GMT+7

Tối qua (23.8), tân binh Ninh Bình FC có trận thắng thứ 2 liên tiếp trước CLB Thanh Hóa với tỷ số 4-0, đậm nhất từ đầu giải, để dẫn đầu V-League 2025 - 2026 một cách thuyết phục.

Ninh Bình tHỂ HIỆN SỨC MẠNH

Chiều 23.8, Ninh Bình Arena chật cứng khán giả, rộn ràng mở hội đón chào đội bóng quê hương trở lại đấu trường V-League sau 10 năm. Trên mặt cỏ tuyệt đẹp, Ninh Bình FC tiếp đón đội bóng hàng xóm Thanh Hóa với mục tiêu có chiến thắng mở màn trên sân nhà. Đây cũng có thể xem là màn đối đầu của 2 thế lực, giữa tân binh là đại gia mới nổi với một cái tên kỳ cựu sở hữu 2 Cúp quốc gia 2023 và 2023 - 2024. Khá đáng tiếc cho CLB Thanh Hóa khi Ngọc Hải vắng mặt, còn tiền đạo Lucas Ribamar bị đau phải rời sân ở giữa hiệp 1. Nhưng không thể phủ nhận Ninh Bình FC đã có màn trình diễn lấn lướt với nhạc trưởng Hoàng Đức và dàn tuyển thủ hùng hậu Đức Chiến, Văn Lâm, Ngọc Quang, Thanh Thịnh… Bộ khung nội chất lượng chính là bệ phóng để các ngoại binh đắt giá tỏa sáng, khi Dos Anjos và Gustavo cùng nhau lập cú đúp.

Ninh Bình FC chơi hay hơn tưởng tượng, HAGL thoát thua nhờ nhân tố siêu giỏi- Ảnh 1.

Ninh Bình FC xuất sắc dẫn đầu bảng V-League 2025 - 2026 sau 2 trận toàn thắng

Ảnh: Minh Tú

Việc những tuyển thủ quốc gia ở Ninh Bình FC hít thở bầu không khí đỉnh cao V-League mỗi tuần chính là điều làm hài lòng HLV Kim Sang-sik trực tiếp dự khán trận đấu. HLV Albadalejo Gerard (Tây Ban Nha) cũng đang để lại dấu ấn khi giúp đội bóng tân binh liên tiếp thắng CLB Hà Tĩnh và Thanh Hóa - 2 đội bóng được cho là khó bị đánh bại nhất VN. Là đội duy nhất có 2 trận toàn thắng và xếp đầu với 6 điểm tuyệt đối, Ninh Bình FC đang là ứng cử viên cực kỳ đáng gờm cho cuộc đua vô địch mùa này.

NHẠT NHÒA CLB NAM ĐỊNH

Bất ngờ lớn nhất ở vòng này xảy ra trên sân Vinh khi đương kim vô địch Nam Định gục ngã trước SLNA yếu và thiếu nhưng đầy khát khao, máu lửa. Gặp lại đội bóng cũ, bộ đôi Văn Khánh - Khắc Ngọc đã chơi rất hay trong đội hình xuất phát trẻ trung với độ tuổi trung bình chỉ 25. Lâm Ti Phông mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 9, nhưng sân Vinh đã vỡ òa sung sướng sau 2 bàn thắng của Văn Lương (phút 41) và Reon Dale Moore (phút 81). SLNA đã chơi đầy cố gắng, hiệu quả trước CLB Nam Định nhạt nhòa khi bỏ qua lối chơi ban bật kỹ thuật, quá ỷ lại vào những đường tạt bổng từ 2 biên. Thất bại này tạo ra áp lực rất lớn cho HLV Vũ Hồng Việt sau trận ra quân CLB Nam Định phải chờ đến những phút cuối mới chật vật lội ngược dòng thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng.

Một tân binh khác là PVF-CAND suýt nữa trở thành đội bóng thứ 2 ở V-League mùa này có 2 chiến thắng liên tiếp, trước khi bị thua ngược 1-3 trước CLB Hải Phòng trong thế mất người. Trên sân Lạch Tray, bàn thắng của Eyenga (phút 31) đã giúp đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh có lợi thế rất lớn. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Mpande - một người cũ của CLB Hải Phòng - ở phút 61 đã thay đổi tất cả. Những nỗ lực dồn ép liên tục đã giúp Friday và đội trưởng Việt Hưng cùng nhau ghi 2 bàn chớp nhoáng trong 3 phút (83, 86), trước khi Hữu Nam (một người cũ của PVF-CAND) ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+2, giúp CLB Hải Phòng có 3 điểm đầu tiên ở V-League 2025-2026.

Trên sân Hòa Xuân, CLB Hà Tĩnh đã có 3 điểm vất vả nhưng đáng giá trước CLB Đà Nẵng, nhờ bàn thắng duy nhất phút 90+1 của hậu vệ Helerson.

Thủ môn Trung Kiên tỏa sáng

VAR không công nhận pha đưa bóng vào lưới HAGL của Thành Chung, khiến CLB Hà Nội chịu trận hòa 0-0. Dù tung ra 21 cú sút nhưng các cầu thủ CLB Hà Nội không thắng nổi tuyển thủ trẻ Trung Kiên có 11 pha cứu thua xuất thần. Cùng có 1 điểm đầu tiên, CLB Hà Nội và HAGL tạm xếp nửa dưới bảng xếp hạng.

