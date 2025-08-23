Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Tân binh Ninh Bình bất ngờ chiếm ngôi đầu, Thanh Hóa chìm sâu

CLB Ninh Bình toàn thắng sau 2 vòng đấu ở V-League

Ngay trong ngày khai màn, CLB Ninh Bình gây ấn tượng mạnh mẽ khi đánh bại đội Hà Tĩnh ngay trên sân khách với tỷ số 3-1. Trận đấu ấy cho thấy lối chơi gắn kết và tinh thần chiến đấu máu lửa Hoàng Đức và các đồng đội. Không chỉ tận dụng tốt các cơ hội, CLB Ninh Bình còn cho thấy sự chững chạc hiếm có của một đội bóng mới thăng hạng V-League.

Đến vòng 2, sự thăng hoa tiếp tục được nối dài khi CLB Ninh Bình có chiến thắng đậm 4-0 trước đội Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà hàng công của họ bùng nổ, trong khi tuyến phòng ngự chơi chắc chắn. Với tổng cộng 7 bàn thắng ghi được và chỉ 1 lần để thủng lưới, CLB Ninh Bình đang sở hữu hiệu số bàn thắng bại ấn tượng nhất sau hai vòng đấu.

Theo bảng xếp hạng V-League tính đến thời điểm này, CLB Ninh Bình vươn lên đứng đầu với 6 điểm tuyệt đối, hiệu số +6. Đây là kết quả khá bất ngờ.

Bảng xếp hạng V-League tính đến lúc này ẢNH: CMH

Sự khởi đầu như mơ này không chỉ mang đến niềm tin cho người hâm mộ bóng đá Ninh Bình mà còn thổi một luồng gió mới vào V-League. Từ một tân binh, Ninh Bình đang trở thành hiện tượng thú vị của giải đấu.

CLB Thể Công Viettel giành chiến thắng 3-0 trước CLB Công an TP.HCM. Đội bóng ngành quân đội vươn lên đứng nhì trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Hạng 3 thuộc về CLB Becamex TP.HCM, với 3 điểm và hiệu số +3.

Tốp 4 CLB đứng cuối bảng lần lượt là: CLB Hà Nội (1 điểm, hiệu số -1), CLB Đà Nẵng (1 điểm, hiệu số -1), HAGL (1 điểm, hiệu số -3), CLB Thanh Hóa (1 điểm, hiệu số -4).

