Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hải Phòng hóa giải tuyệt chiêu của CLB PVF-CAND, ngược dòng giành 3 điểm ‘nhờ’ người cũ

Văn Trình
Văn Trình
23/08/2025 20:21 GMT+7

Tối 23.8, dù được thi đấu trên sân Lạch Tray và chơi hơn người từ phút 60 nhưng phải rất vất vả CLB Hải Phòng mới ngược dòng, đánh bại CLB PVF-CAND 3-1 ở trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2025 - 2026.

Ở vòng 1 V-League 2025 - 2026, CLB PVF-CAND và CLB Hải Phòng đón nhận kết quả trái ngược. Với “tân binh” PVF-CAND, họ trình diễn lối đá phòng ngự phản công hiệu quả, bất ngờ đánh bại CLB SLNA 2-1 để có 3 điểm đầu tiên tại giải đấu. Những ngoại binh trong đội hình của CLB PVF-CAND như Amarildo và đặc biệt là cựu cầu thủ Hải Phòng Joseph Mpande cho thấy sự hòa nhập nhanh với màn thể hiện tốt, đều ghi bàn.

Phía đối diện, CLB Hải Phòng nhận thất bại 1-2 trước CLB Nam Định. Dù vậy, dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng vẫn cho thấy những điểm sáng trong lối chơi. Đội bóng đất cảng luôn được tổ chức chặt chẽ, với những mảng miếng tấn công đa dạng và khó lường. Chính vì thế, việc được trở về sân Lạch Tray, gặp CLB PVF-CAND mục tiêu của CLB Hải Phòng không gì khác là giành 3 điểm, qua đó giúp các cầu thủ lấy lại sự tin để chuẩn bị cho những mục tiêu xa hơn.

Hải Phòng hóa giải tuyệt chiêu của CLB PVF-CAND, ngược dòng giành 3 điểm ‘nhờ’ người cũ- Ảnh 1.

CLB Hải Phòng (áo đen) thất bại trước Nam Định ở vòng 1

ẢNH: MINH TÚ

Tuyệt chiêu phòng ngự phản công của PVF-CAND hiệu quả ở hiệp 1

Lợi thế sân nhà giúp CLB Hải Phòng thi đấu tự tin, kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp 1. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm cầm bóng hơn 60%, sử dụng nhiều quả tạt từ 2 biên để tận dụng khả năng không chiến của các tiền đạo. Tuy nhiên, lối đá này của CLB Hải Phòng không hiệu quả khi hàng thủ CLB PVF-CAND tổ chức phòng ngự tốt, hóa giải thành công. Ngoài ra, sự xuất sắc trong khung gỗ của Phí Minh Long cũng giúp CLB PVF-CAND đứng vững trước sức ép của CLB Hải Phòng. Đội chủ sân Lạch Tray có 3 lần sút trúng đích trong hiệp 1 nhưng tất cả đều bị thủ thành của CLB PVF-CAND từ chối.

Ở chiều ngược lại, chiến thuật phòng ngự phản công như trận thắng CLB SLNA ở vòng 1 tiếp tục được HLV Thạch Bảo Khanh sử dụng. CLB PVF-CAND chơi chặt chẽ và cũng không vội vàng đẩy cao đội hình tấn công mỗi khi có bóng. Đồng thời, khi được hưởng những quả phạt cố định, CLB PVF-CAND đều tận dụng triệt để. Phút 29, từ đường phạt góc phía cánh phải, Alain Eyenga chớp thời cơ nhanh, ghi bàn giúp CLB PVF-CAND dẫn 1-0. Đáng chú ý, đây chính là cú sút trúng đích duy nhất mà CLB PVF-CAND tạo ra ở hiệp 1. 

Hải Phòng hóa giải tuyệt chiêu của CLB PVF-CAND, ngược dòng giành 3 điểm ‘nhờ’ người cũ- Ảnh 2.

Ngoại binh CLB PVF-CAND (áo đỏ) tiếp tục cho thấy sự hiệu quả, giúp đội khách dẫn trước Hải Phòng sau hiệp 1

ẢNH: MINH TÚ

Người cũ Joseph Mpande nhận thẻ đỏ, CLB Hải Phòng ngược dòng thành công

Sang hiệp 2, sức ép mà CLB Hải Phòng tạo ra về phía khung thành CLB PVF-CAND còn lớn hơn. Cũng giống hiệp 1, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện nhiều quả tạt bổng từ hai biên. Ngoài ra, những cú sút xa cũng được các chân sút của đội chủ nhà thực hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, thủ thành Phí Minh Long của CLB PVF-CAND vẫn chơi tập trung, cản phá thành công.

Giữa thế trận bế tắc, phút 60, CLB Hải Phòng nhận được lợi thế lớn khi trọng tài Trần Thế Anh tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp với đội trưởng Joseph Mpande của CLB PVF-CAND. Trước đó, trong tình huống phạt góc, chân sút mang áo số 10 của đội khách đã có hành vi phi thể thao khi dùng cùi chỏ, thúc vào người tiền đạo Fred Friday.

Được thi đấu hơn người, CLB Hải Phòng tấn công dồn dập, liên tục bắn phá khung thành CLB PVF-CAND. Đội chủ nhà sút thêm đến 13 lần, vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, phút 84, CLB Hải Phòng tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ pha sút bóng trong vòng cấm của tiền đạo Fred Friday. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau, Triệu Việt Hưng lên tiếng, giúp CLB Hải Phòng dẫn 2-1. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+2, Hữu Nam tung cú đá trái phá, ấn định thắng lợi 3-1 cho CLB Hải Phòng.

Hải Phòng hóa giải tuyệt chiêu của CLB PVF-CAND, ngược dòng giành 3 điểm ‘nhờ’ người cũ- Ảnh 3.

CLB Hải Phòng ngược dòng trên sân Lạch Tray

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngược dòng đánh bại CLB PVF-CAND 3-1, CLB Hải Phòng có 3 điểm đầu tiên ở V-League 2025 - 2026. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tạm vươn lên đứng thứ 4, trong khi PVF-CAND rơi xuống đứng thứ 7. Ở vòng 3, CLB Hải Phòng sẽ gặp CLB SLNA, còn CLB PVF-CAND có chuyến làm khách trên sân Nam Định. 

 

