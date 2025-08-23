Khuất Văn Khang phải khâu 10 mũi, nhưng vẫn sẵn sàng cho U.23 Việt Nam

Khuất Văn Khang rời sân sau pha va chạm với Tẩy Văn Toàn ảnh: Minh Tú

Tai nạn bất ngờ của Khuất Văn Khang

Đêm 22.8 trên sân Hàng Đẫy, phút 38 trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Công an TP.HCM (CLB CA TP.HCM), sau một tình huống tranh chấp ở hành lang biên giữa Khuất Văn Khang và Tẩy Văn Toàn, cả 2 đã nằm xuống sân.

Tẩy Văn Toàn sau đó đứng dậy thi đấu bình thường nhưng Khuất Văn Khang phải nhờ sự cấp cứu của bác sĩ. Pha quay chậm cho thấy tay của Toàn đã đánh trúng mặt cầu thủ của Thể Công Viettel nhưng trọng tài Xuân Hùng đã không phát hiện ra.

Do máu chảy ra nhiều, trò cưng của HLV Kim Sang-sik sau đó đã phải rời sân sớm ở phút 39, được HLV Popov thay gấp bằng Văn Trâm. Ngay sau đó, tiền vệ số 11 của đội bóng quân đội được xe cấp cứu đưa thẳng đến bệnh viện.

Ông Kim thở phào

Khuất Văn Khang là trụ cột quan trọng của Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Trận đấu sau đó khép lại bằng chiến thắng 3-0 cho Thể Công Viettel trong ngày trung vệ đắt giá Matheus của CLB CA TP.HCM mắc lỗi dẫn đến quả 11 m giúp Pedro mở tỷ số, trước khi Darmian An và Lucao ghi thêm 2 bàn vào cuối trận.

Cá nhân Khuất Văn Khang sau đó xuất viện với 10 mũi khâu trên môi, nơi các bác sĩ đã phải khâu 2 lớp trong và ngoài cho chàng trai sinh năm 2003. Tin vui là tình trạng sức khỏe của anh vẫn ổn, sẽ không phải nghỉ quá lâu.

Dự kiến sau 1-2 ngày nghỉ Khuất Văn Khang sẽ có thể tập lại cùng các đồng đội chuẩn bị cho trận tiếp đón CLB Becamex TP.HCM ở vòng 3 V-League. Dự kiến, HLV Popov vẫn có thể an tâm sử dụng cậu học trò trẻ đã có đến 10 đường kiến tạo cho Thể Công Viettel ở mùa giải trước.

Điều này đồng nghĩa sau vòng 3 thì Khuất Văn Khang vẫn có thể tập trung trong đợt FIFA Day tháng 9 tới - thời điểm đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đá vòng loại giải U.23 châu Á trên sân Việt Trì, lần lượt gặp các đối thủ Bangladesh (3.9), Singapore (6.9) và Yemen (9.9).