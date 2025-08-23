Lịch thi đấu V-League hôm nay: Hấp dẫn nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ, Ninh Bình lại bùng nổ?

V-League đón DÀN SAO NGOẠI BINH

Sau vòng 1, V-League xuất hiện cục diện bất ngờ khi 4/5 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đến từ những tân binh mới lên hạng hoặc các đội bóng vừa đổi tên. Tân binh Ninh Bình FC lý giải vì sao mới lên hạng đã sớm được xếp vào nhóm tranh vô địch khi đánh bại đối thủ rất khó chịu CLB Hà Tĩnh với tỷ số 3-1. Đó là chiến thắng của thực lực, từ ban huấn luyện đậm chất Tây Ban Nha cho đến dàn sao tuyển thủ Văn Lâm, Ngọc Quang, Hoàng Đức, Đức Chiến… kết hợp với các ngoại binh đắt giá. Người ta tin rằng con số gần 4,6 triệu USD (hơn 122 tỉ đồng) giá trị đội hình của Ninh Bình FC sẽ chỉ là tạm thời, hứa hẹn còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Nam Định đều đặn công bố các tân binh, mới nhất là hậu vệ Mitchell Dijks từng khoác áo CLB Ajax, Norwich City, Bologna, nâng giá trị đội hình lên gần 11,5 triệu USD. 18 giờ hôm nay, Nam Định sẽ gặp chủ nhà SLNA trên sân Vinh và phần thắng được dự báo sẽ thuộc về đội khách.

ĐKVĐ Nam Định (phải) có chiến thắng ở vòng mở màn ẢNH: MINH TÚ

Chưa bao giờ người ta thấy V-League xuất hiện nhiều cầu thủ triệu USD như thế, ít nhất 5 cái tên được định giá xấp xỉ từ 25 tỉ đồng trở lên. Số cầu thủ có giá trên chục tỉ đồng có thể thấy khắp nơi, khiến giá trị giải đấu tăng vọt lên mức 64,3 triệu USD (gần 1.700 tỉ đồng). Việc V-League vượt mặt giải Super League Malaysia để vươn lên tốp 3 giải đấu đắt giá Đông Nam Á (sau Thái Lan, Indonesia) cho thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ của mùa bóng này.

Q UYẾT LIỆT, KHÓ ĐOÁN MỚI HẤP DẪN

Không bất ngờ khi những đội bóng sở hữu đội hình đắt giá cũng là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, gồm CLB Nam Định, Công an Hà Nội (CAHN), Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình FC và CA TP.HCM (tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng theo Transfermarkt). Đội Thanh Hóa cũng có sẽ tạo ra cuộc đua rất quyết liệt và khó đoán khi được dẫn dắt bởi HLV Choi Kwon-ươn, cựu trợ lý HLV Kim Sang-sik. 18 giờ hôm nay, Thanh Hóa sẽ gặp tân binh Ninh Bình - đối thủ đã giành chiến thắng ở vòng 1.

Cục diện này sẽ đẩy tính cạnh tranh ở mỗi vòng đấu lên mức rất cao, tạo ra sức ép không nhỏ cho BTC, đặc biệt là công tác tổ chức và trọng tài.

Năm nay V-League có thêm xe VAR mới để áp dụng đầy đủ 7/7 trận vòng 1 và 6/7 trận của vòng 2. Nhưng thực tế cho thấy VAR không phải cây đũa thần, mấu chốt là yếu tố con người từ điều hành, giám sát, trọng tài, xử phạt phân minh. Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Chúng ta đang cảm nhận được sự hào hứng trong đầu tư vào V-League, trong bối cảnh bóng đá VN đang là ĐKVĐ Đông Nam Á ở cả cấp đội tuyển quốc gia và U.23. Làn sóng đầu tư này đã có dấu hiệu rục rịch từ các mùa giải trước khi bóng đá VN trở lại mô hình "tỉnh, thành, ngành" có sự huy động vốn kiểu xã hội hóa mới hơn để hội tụ nguồn lực. VN vẫn là nước máu bóng đá, lúc nào cũng có ai đó máu mê đứng lên cầm cờ khuấy động. Riêng năm nay có nhiều người cùng cầm cờ giúp V-League sẽ rất đáng xem.

Từ trong sâu thẳm, tôi mong muốn trận V-League nào cũng phải là thực chiến, để tránh cảnh cuối mùa có những đội bóng được xem như kho điểm. CLB CAHN thua đau ở sân chơi quốc tế cho thấy hạn chế của ngưỡng chịu đựng. Muốn đẩy ngưỡng thì trận đấu nào cũng phải thật cạnh tranh. Tính quyết liệt sẽ giúp tạo ra sự chờ đợi, giúp V-League hấp dẫn từ đầu đến cuối. Đặc biệt, hy vọng rằng "cơn sốt" này sẽ giúp người hâm mộ thực sự hứng thú thưởng thức V-League như món ăn tinh thần chất lượng trong rất nhiều sự cạnh tranh khác".