Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, vươn tầm châu Á

Ngày 21.8, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phối hợp Bộ KH-CN, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và TP.Hải Phòng tổ chức Hội nghị "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam".

Đây là hội nghị mở màn chuỗi sự kiện ở cả 3 miền, nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2024.



Hội nghị tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết 57 - NQ/TW tổ chức tại TP.Hải Phòng ẢNH: MAI DUNG

Phát biểu đề dẫn, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nhấn mạnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ chưa từng có, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật… định hình lại mô hình sản xuất và quản trị.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 được coi là cú hích chiến lược, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Một điểm nhấn quan trọng khác là luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý và cơ chế tài chính đột phá, khuyến khích nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực ưu tiên.

"Hải Phòng sẽ tiên phong trong chuyển đổi số"

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, việc thành phố được chọn làm nơi khởi động chuỗi hội nghị là sự ghi nhận vai trò đầu tàu công nghiệp, cảng biển quốc tế, đồng thời khẳng định quyết tâm đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 57.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định, địa phương phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ tầm vóc quốc tế, vươn tầm châu Á ẢNH: THÀNH HUẾ

Sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương từ 1.7, Hải Phòng chính thức trở thành đô thị đặc biệt, diện tích hơn 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước. Trong 7 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội thành phố ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng: GRDP quý 2 tăng 11,2%, quý 3 ước đạt 13,92%, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Đáng chú ý, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư bên lề kỳ họp ABAC ngày 3.7 vừa qua, thành phố đã trao giấy chứng nhận cho 32 dự án, ký 7 biên bản ghi nhớ hợp tác với tổng vốn cam kết hơn 15,6 tỉ USD.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII). Thành phố đã phủ sóng 4G toàn diện, thử nghiệm 5G tại các khu công nghiệp, đồng thời kết nối cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, giáo dục. Trên địa bàn hiện có 76 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, hơn 1.400 doanh nghiệp công nghệ số và gần 9.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số.

Đặc biệt, dự án Khu đô thị công nghệ trị giá 13.000 tỉ đồng, diện tích hơn 86 ha đang được triển khai, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ biển của quốc gia.

Ông Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: "Hải Phòng sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, thu hút nhân tài; phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ tầm vóc quốc tế, vươn tầm châu Á".

Cũng theo Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, địa phương cam kết đồng hành cùng các ban, bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và giới khoa học trong kiến tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị cảng biển hiện đại, thành phố xanh, thông minh, đáng sống; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.