CLB Đà Nẵng thua cay đắng bởi bàn thắng phút bù giờ của đội Hà Tĩnh

Chiều 23.8, CLB Đà Nẵng chạm trán với CLB Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân, ở trận đấu thuộc vòng 2 V-League 2025 - 2026. Với lợi thế sân nhà, đội bóng sông Hàn nhập cuộc chủ động và có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội (lên đến 63%) so với đối thủ trong hiệp 1.

CLB Đà Nẵng bỏ lỡ nhiều cơ hội

Đội chủ nhà Đà Nẵng gây ra nhiều sóng gió về phía khung thành CLB Hà Tĩnh trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Ở nửa sau của hiệp đấu đầu tiên, thế trận trở nên gay cấn với những pha đôi công liên tục của hai đội bóng. Cả CLB Đà Nẵng và đội khách đều đứng trước những cơ hội khá rõ ràng để có thể khai thông thế bế tắc nhưng đã không thể tận dụng.

CLB Đà Nẵng (phải) có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được ẢNH: ĐÔNG NGHI

Tình huống đáng chú ý nhất bên phía đội Đà Nẵng là cú đánh đầu của tiền đạo Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng) ở phút 39. Trong tư thế thuận lợi ngay trước khung thành CLB Hà Tĩnh, Đình Duy lại không thể lái bóng chính xác. Phía ngược lại, đội Hà Tĩnh có những pha phối hợp sắc nét nhưng các pha dứt điểm của Lê Viktor, Nguyễn Trọng Hoàng, Atshimene là chưa đủ hiểm hóc để đánh bại hàng thủ đội Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đã chơi tập trung để cứu nguy cho đội bóng sông Hàn.

Sang hiệp 2, CLB Hà Tĩnh chơi bùng nổ hơn và tỏ ra lấn lướt trong mặt trận tấn công so với chủ nhà Đà Nẵng. Nỗ lực của đội bóng núi hồng chỉ được đền đáp khi trận đấu đã bước vào phút bù giờ. Phút 90+1, Helerson di chuyển thông minh để đón đường tạt của đồng đội và bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa CLB Hà Tĩnh vươn lên dẫn trước 1-0.

Tình huống đánh đầu phút bù giờ mang lại chiến thắng cho CLB Hà Tĩnh ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp CLB Hà Tĩnh giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước CLB Đà Nẵng.



