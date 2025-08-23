Ninh Bình thắng rất đậm Thanh Hóa, trợ lý cũ HLV Kim Sang-sik chỉ biết ngậm ngùi!

CLB Ninh Bình tạo khác biệt nhờ ngoại binh

Nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà, CLB Ninh Bình dễ dàng tạo ra một thế trận kiểm soát vượt trội. Với Hoàng Đức, Đức Chiến ở tuyến giữa, đội bóng cố đô cầm bóng đến 65%, tạo ra 11 pha dứt điểm về phía khung thành CLB Thanh Hóa trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, các CĐV nhà cũng phải chờ khá lâu để được ăn mừng khi đoàn quân của HLV Choi Won-kwon phòng ngự tương đối kỷ luật và thủ môn Y Êli Niê chơi ấn tượng.

Phải đến phút 31, CLB Ninh Bình mới có bàn mở tỷ số. Đường căng ngang khó chịu của Mạch Ngọc Hà khiến hàng thủ đội Thanh Hóa lúng túng. Sau đó, bóng bật ra, tìm đến đúng vị trí của Dos Anjos và tiền đạo này đã dứt điểm quyết đoán để giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Phút 45+2, 2 ngoại binh của CLB Ninh Bình thể hiện giá trị. Dos Anjos thả bóng xuống biên phải khôn ngoan để Henrique băng xuống. Dù trước mắt tiền đạo số 68 là 2 hậu vệ đội khách, anh vẫn bứt tốc mạnh mẽ để dứt điểm khéo léo ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

Henrique tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng của CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

CLB Thanh Hóa nỗ lực bất thành

Sang hiệp 2, CLB Thanh Hóa bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bóng chủ yếu được triển khai ra biên trái, nơi tuyển thủ U.23 Việt Nam là Nguyễn Ngọc Mỹ hoạt động khá năng nổ. Phía cánh đối diện, Lê Văn Thuận, cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2024-2025, cũng tích cực đột phá mỗi khi có bóng.

Nhưng khi chưa kịp ghi bàn rút ngắn khoảng cách, CLB Thanh Hóa lại thủng lưới lần thứ 3 ở phút 64. Đường chuyền về hớ hênh của Abdurakhmanov vô tình trở thành đường chọc khe thuận lợi cho Henrique và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội để lập cú đúp cho riêng mình. Đến phút 71, đến lượt Dos Anjos hoàn tất cú đúp bằng một cú đệm bóng cận thành, xuất phát từ pha chuyền bóng thuận lợi của Châu Ngọc Quang.

Khi bị dẫn 0-4, HLV Choi Won-kwon, trợ lý cũ của HLV Kim Sang-sik, tung 2 tiền đạo nội là Lê Văn Thắng, Võ Nguyên Hoàng vào sân nhằm cải thiện mặt trận tấn công. Họ có 1 lần làm rung mành lưới đối phương sau pha xử lý hay của Rimario. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do Doãn Ngọc Tân đã phạm lỗi với Đức Chiến trong tình huống tranh chấp ngay trước đó.

Với kết quả này, CLB Ninh Bình tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi đó, CLB Thanh Hóa vẫn chưa biết mùi chiến thắng, mới có 1 điểm và tụt xuống nhóm cuối bảng.