CLB Công an Hà Nội quay lại tốp đầu, V-League sớm ganh đua quyết liệt

CLB Công an Hà Nội (CAHN) khởi đầu không mấy suôn sẻ ở mùa giải 2025 - 2026, khi không thể giành chiến thắng trong 2 trận đấu mở màn. Tại vòng 1 V-League, đội bóng ngành công an dù thi đấu trên chân nhưng chỉ có kết quả hòa 1-1 trước Thể Công Viettel. Còn ở trận ra quân đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á gặp BG Pathum (Thái Lan), thầy trò HLV Mano Polking dù có bàn thắng dẫn trước và thi đấu hơn người trong suốt hiệp 2, nhưng vẫn nhận thất bại đầy tiếc nuối 1-2, trong ngày Chanathip Songkrasin đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp. Phải đến trận đấu thứ ba của mùa này, CLB CAHN mới được hưởng niềm vui chiến thắng, khi đánh bại CLB Becamex TP.HCM với tỷ số 3-0.

Quang Hải (19) có bàn đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội ở mùa này ẢNH: KHẢ HÒA

CLB CAHN có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, trong khi CLB Becamex phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1 (Trần Trung Hiếu rời sân phút 42 vì nhận 2 thẻ vàng). Vẫn là kịch bản tương tự như vậy, nhưng lần này thầy trò HLV Mano Polking đã làm tốt hơn nhiều so với màn ra quân tại giải đấu dành cho các CLB trong khu vực.

Alan Grafite vẫn thể hiện khả năng ghi bàn đáng nể, mở tỷ số cho CLB CAHN ngay phút thứ 4. Tính đến lúc này, chân sút người Brazil đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu của đội nhà kể từ đầu mùa. Nguyễn Quang Hải điền tên lên bảng đếm số ở phút 62 với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thắng đầu tiên của Quang Hải trong màu áo CLB CAHN ở mùa giải 2025 - 2026. Pha lập công này có ý nghĩa lớn với ngôi sao sinh năm 1997, khi giúp đội trưởng của CLB CAHN phần nào giải tỏa được áp lực, trước sự kỳ vọng lớn từ giới mộ điệu. Leo Artur ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 71.

Chiến thắng trước CLB Becamex TP.HCM giúp đội CAHN lấy lại sự tự tin, để hướng đến mục tiêu cao ở mùa giải 2025 - 2026. Thầy trò HLV Mano Polking đã leo lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng khi sở hữu 4 điểm (hiệu số +3), chỉ xếp sau Ninh Bình FC (6 điểm). Phía ngược lại, đội bóng của HLV Nguyễn Anh Đức có trận thắng giòn giã 3-0 trước HAGL ở vòng 1, nhưng giờ đây đã trở lại mặt đất với thất bại ngay trên sân nhà trước CLB CAHN. Với 3 điểm và hiệu số 0, đội bóng đất Thủ đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League.

Hai vòng đấu của V-League 2025 - 2026 đã khép lại với nhiều bất ngờ. Trong đó, bất ngờ lớn nhất đến từ Ninh Bình FC, đội bóng tân binh V-League có màn trình diễn ấn tượng với 2 trận toàn thắng và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đương kim vô địch CLB Nam Định chỉ xếp hạng 7 với 3 điểm, hiệu số 0. Đội mạnh Hà Nội cũng chật vật khi chỉ giành được 1 điểm sau 2 trận, hiện đứng ở vị trí 11.

Tốp 3 đội đứng cuối bảng lúc này là CLB Đà Nẵng (1 điểm, hiệu số -1), HAGL (1 điểm, hiệu số -3), CLB Thanh Hóa (1 điểm, hiệu số -4).



