HLV Polking phủ nhận phản ứng trọng tài là một loại ‘chiến thuật’ của đội CAHN, HLV Anh Đức buồn vì…

HLV Mano Polking đã nhận thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Anh Đức ảnh: Khả Hòa

Ông Polking bất ngờ với trận thắng đậm

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã gạt bỏ những tiếc nuối về 2 trận không thắng bằng việc đánh bại Becamex TP.HCM 3-0 trên sân Gò Đậu, trong ngày Quang Hải ghi bàn và kiến tạo giúp HLV Mano Polking tìm lại niềm vui chiến thắng.

Ngoài các bàn thắng, trận đấu cũng nóng với những pha tranh cãi, khiến HLV Mano Polking và trợ lý Pena Luis Filipe nhận thẻ vàng ở các phút 33 và 38 trong khi CLB Becamex TP.HCM cũng bức xúc về tấm thẻ vàng thứ 2 của Trung Hiếu khiến họ chỉ còn 10 người từ phút 41.

HLV Mano Polking cho biết: "Ban đầu khi di chuyển từ Bangkok về sân Bình Dương, tôi chỉ đặt ra mục tiêu là có điểm, chứ chẳng nghĩ sẽ thắng cách biệt như thế.

Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân khiến Becamex TP.HCM không thể chống được CLB CAHN ảnh: Khả Hòa

Đó là bởi vì tôi cho rằng đây là trận đấu rất khó khăn khi gặp đội chủ nhà Becamex TP.HCM khá hưng phấn sau trận thắng HAGL. Trận này các cầu thủ của chúng tôi đã tận dụng được cơ hội tốt hơn so với cuộc đối đầu với BG Pathum cách đây vài ngày".

Trước câu hỏi liệu việc phản ứng trọng tài có phải là "chiến thuật" của ban huấn luyện CLB CAHN hay không, ông Polking phản bác ngay: "Việc phản ứng trọng tài chẳng hề là chiến thuật của chúng tôi, chúng tôi phản ứng vì chỉ muốn trọng tài làm tốt hơn công việc của mình chứ chẳng có ý gì khác".

HLV Anh Đức: Trọng tài nặng tay với Becamex TP.HCM

HLV Nguyễn Anh Đức chia sẻ: "Thực sự ngay từ trước trận đấu này, chúng tôi đã lường trước sẽ rất khó khăn, bởi CLB CAHN có lực lượng rất mạnh với nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng tôi không nghĩ đội thua nặng như thế, bước ngoặt trận đấu có lẽ là chiếc thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ của Trung Hiếu.

Đình Bắc và CLB CAHN tạm xếp nhì bảng sau vòng 2 ảnh: khả hòa

Tôi cũng chẳng muốn đổ thừa gì cả, nhưng tôi nghĩ trọng tài đã khá nặng tay với Becamex TP.HCM khi rút chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Trung Hiếu, khi trước đó 10 phút anh đã nhận thẻ vàng thứ nhất.

Trong tình huống ấy, tôi nghĩ trọng tài nên cân nhắc và nhắc nhở cầu thủ này có lẽ sẽ ổn hơn. Tuy nhiên, mọi việc đã diễn ra rồi, nên tôi không muốn bàn thêm nữa".

Thất bại trên sân nhà khiến Becamex TP.HCM lỡ mất cơ hội bắt kịp đội đầu bảng Ninh Bình FC. Phía trước họ sẽ là chuyến làm khách trên sân nhà Thể Công Viettel ngày 30.8.

Quang Hải sau khi ghi bàn bắt tay cảm ơn Leo Artur đã kiến tạo ảnh: Khả Hòa

HLV Anh Đức bày tỏ: "Sau 3 trận đấu, V-League sẽ có quãng nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung trong đợt FIFA Day. Với tôi, 3 trận đấu đầu tiên rất quan trọng và mục tiêu của Becamex TP.HCM đều cố gắng có điểm, vì thế chuyến làm khách trên sân Thể Công Viettel sắp tới cũng thế.

Nói quan trọng, bởi những trận đấu ấy ngoài việc kiểm tra lực lượng, tôi còn muốn các cầu thủ có sự kết nối tốt với nhau. Điều tôi hài lòng ở 2 trận vừa qua là tinh thần thi đấu của các cầu thủ của Becamex TP.HCM.

Thậm chí trong trận thua CLB CAHN hôm nay cũng vậy, tôi chẳng có gì phải phàn nàn về họ. Chỉ mong các cầu thủ của tôi sẽ nỗ lực hơn ở trận đấu sắp tới".