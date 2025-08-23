Nguyễn Công Mạnh và Lê Đức Tuấn: 2 HLV trẻ cùng tuổi giống nhau kỳ lạ...

HLV Công Mạnh trao đổi trước khi tung Quang Nam vào sân ảnh: Đông Nghi

Nguyễn Công Mạnh tạm dẫn trong màn đấu trí với Lê Đức Tuấn

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và CLB Hà Tĩnh trên sân Hòa Xuân ngày 23.8 cũng là màn đấu trí thú vị giữa 2 nhà cầm quân Lê Đức Tuấn và Nguyễn Công Mạnh, đều sinh năm 1982, trong tháng 6 và chỉ khác nhau về ngày sinh.

Nhưng đó không chỉ là sự tương đồng kỳ lại duy nhất giữa 2 nhà cầm quân vốn đều là cựu cầu thủ, có trải nghiệm thi đấu phong phú và kinh qua nhiều CLB trước khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, tích lũy từ vai trò trợ lý sau đó nắm bắt cơ hội để trở thành "thuyền trưởng".

Đó là trận đấu khá cân bằng - theo nhận định của HLV Nguyễn Công Mạnh, khi cả 2 đội đều chơi sòng phẳng, tập trung tranh chấp quyết liệt khu vực trung tuyến, chỉ được định đoạt bằng pha lập công của trung vệ Helerson phút 90+1 đem về 3 điểm quý giá cho CLB Hà Tĩnh.

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng (cam) và CLB Hà Tĩnh diễn ra quyết liệt ảnh: Đông Nghi

Sau trận đấu khi nhận câu hỏi về Lê Viktor được thay ra, HLV Công Mạnh lập tức bảo vệ cầu thủ Việt kiều này: "Trận này tôi thấy Lê Viktor chơi rất tốt. Phút 65 tôi thay cậu ấy ra là vì muốn Quang Nam vào để cầm nhịp vào phút cuối".

Tiếp đó HLV Nguyễn Công Mạnh - khi còn chơi bóng vốn là cựu tiền vệ - cho biết sẽ giữ nguyên bộ khung 4 ngoại binh đang có gồm Atshimene, Onoja, Helerson và Yevhenii: "Tôi đang có 4 ngoại binh tương đối ổn, tôi sẽ không thay thế họ.

Ngay thời kỳ làm trợ lý ở CLB Bình Dương tôi đã có thiện cảm với 2 cầu thủ Atshimene và Onoja, giống như kiểu phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

Nếu khi làm HLV trưởng tôi rất muốn có được những cầu thủ như họ và đến giờ quyết định đó là đúng. Họ sở hữu tố chất thể lực, tinh thần, kỹ thuật chơi bóng tự tin… và có một yếu tố rất quan trọng là đã quen với môi trường V-League vốn rất khắc nghiệt với ngoại binh".

Niềm tin mạnh mẽ vào cầu thủ

HLV Lê Đức Tuấn đặc biệt tin tưởng vào cầu thủ ảnh: Đông Nghi

HLV Lê Đức Tuấn cũng dành lời khen cho các học trò, bày tỏ sự ủng hộ họ bất chấp nhận kết quả trắng tay trên sân nhà. Đồng thời, cựu HLV trưởng CLB Hà Nội cũng giống người đồng nghiệp Công Mạnh, khẳng định sẽ không xáo trộn ngoại binh.

Ông Tuấn cho biết: "Việc thua ban phút bù giờ là một phần của bóng đá, nếu có sơ sẩy thì chúng tôi sẽ phải trả giá. Kết quả trận đấu ngày hôm nay không đánh giá hết khả năng của CLB Đà Nẵng.

Các cầu thủ đã có tinh thần, nỗ lực nhất định. Như các bạn đã thấy CLB Đà Nẵng năm nay có quá ít thời gian để chuẩn bị để gắn kết các cầu thủ lại với nhau.

Sự tiếc nuối của Lê Viktor... ảnh: Đông Nghi

... và khoảnh khắc ghi bàn quyết định của Helerson ảnh: Đông Nghi

Chúng tôi cần có thêm vài trận đấu nữa, dần dần CLB Đà Nẵng sẽ đá tốt dần lên. Các cầu thủ đã dần dần hiểu ý đồ của BHL, chỉ cần cải thiện thêm những tình huống quyết định cuối cùng và các pha xử lý cá nhân nữa thôi".

Mùa bóng này CLB Đà Nẵng đã tăng cường 13 gương mặt mới, trong đó có những cái tên từ CLB Quảng Nam chuyển sang. Ngoại binh đến khá trễ. Chúng tôi không có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Nhưng hôm nay tôi thấy tất cả các cầu thủ đều nỗ lực, chỉ thiếu một chút gắn kết nhất định.

Tôi tin tưởng nỗ lực của các cầu thủ sẽ giúp đội bóng chơi tốt lên. Tôi tin tưởng vào các ngoại binh. Ai khi đến với môi trường mới sẽ cần thời gian để thích nghi. Tôi sẽ giúp đỡ để họ sớm tìm lại phong độ tốt nhất của mình cùng CLB Đà Nẵng".