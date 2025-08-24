Quang Hải kiến tạo, ghi bàn như... Messi, CLB CAHN đưa Becamex TP.HCM trở lại mặt đất

Quang Hải tỏa sáng với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo đẳng cấp. Sau trận đấu, anh chia sẻ: "Chúng tôi đã rút kinh nghiệm sau những sai lầm từ trận thua tại Cúp C1 Đông Nam Á để có kết quả tốt ở đấu trường trong nước" ảnh: Khả Hòa

Khoảnh khắc đặc biệt của Quang Hải

CLB CAHN hành quân đến sân Gò Đậu trong nghi ngờ và cả giận dữ sau thất bại tiếc nuối trước Pathum United tại giải vô địch CLB ASEAN. Cho đến khi Quang Hải làm dịu đi tất cả bằng pha xử lý tinh tế như trong… Play Station giúp CLB CAHN hoàn toàn áp đặt trận đấu.

Từ đường chuyền vượt tuyến từ dưới lên, đội trưởng CLB CAHN đã vừa chạy thoát ra vừa tung ra cú vẩy bóng 1 chạm điệu nghệ như… Messi, đưa bóng vừa vặn trôi qua đầu trung vệ Zlatkovic để Alan thoát xuống dứt điểm 1 chạm mở tỷ số.

Bàn thắng ngay ở phút thứ 4 đó đã làm phá sản kế hoạch chơi bóng chậm, chắc của CLB Becamex TP.HCM. HLV Nguyễn Anh Đức buộc phải đẩy cao đội hình, dồn bóng cho cặp trung phong Oduenyi - Tuấn Tài hòng tìm bàn gỡ.

Thẻ đỏ của Trung Hiếu khiến Becamex TP.HCM gặp quá nhiều khó khăn ảnh: Khả Hòa

Nhưng phải ghi nhận rằng dù thiệt thòi về thể lực với mật độ 3 ngày/trận, phải cất Leo Artur, Văn Đức, Lý Đức… trên băng ghế dự bị thì CLB CAHN vẫn thể hiện được trình độ kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà.

Chiến thắng đầu tiên cho CLB CAHN

Mọi thứ trở nên càng khó khăn cho Becamex TP.HCM khi trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu của tiền vệ Trung Hiếu ở phút 41 khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người trên sân, trong cảnh đang bị dẫn bàn.

Bước sang hiệp 2, Becamex TP.HCM tung Minh Khoa vào sân và tiền vệ này đã thổi bùng lối chơi cho đội bóng thành phố. Các cầu thủ áo xanh dù lép vế về quân số nhưng bắt đầu tạo ra các cơ hội khiến HLV Mano Polking tức tốc phải tung Leo Artur vào sân.

HLV Mano Poking có thể hài lòng khi các mũi nhọn đều đã nổ súng ảnh: Khả Hòa

Khá tiếc cho Becamex TP.HCM khi họ bắt đầu chơi khả quan hơn đã nhận đòn hồi mã thương, sau pha phản công sắc sảo, khi Leo Artur dọn cỗ để Quang Hải đặt lòng lạnh lùng vào góc xa, nhân đôi cách biệt 2-0 cho CLB CAHN.

Bàn thắng ở phút 62 đã đánh sập các nỗ lực của Becamex TP.HCM, nhất là khi thể lực của học trò HLV Nguyễn Anh Đức bắt đầu cạn dần, trong khi CLB CAHN chưa muốn dừng lại, tìm kiếm thêm bàn thắng như muốn xả hết những áp lực trong 2 trận trước.

Sau hàng loạt pha hãm thành, phút 71 đến lượt Alan đóng vai trò kiến tạo khi đi qua hậu vệ Becamex TP.HCM và căng ngang vào cho Leo Artur đứng một mình trong vòng vây hậu vệ nhưng vẫn dễ dàng nhận bóng và nâng tỷ số lên 3-0.

Quang Hải và hàng công CLB CAHN đang cùng nhau tìm được cảm giác ghi bàn tốt ảnh: Khả Hòa

Chiến thắng này giúp CLB CAHN mạnh mẽ quên đi 2 trận không thắng trước đó trên mọi mặt trận, tạm vươn lên xếp nhì bảng với 4 điểm - chỉ kém Ninh Bình FC có 6 điểm tuyệt đối - và tự tin hướng đến trận "derby thủ đô" với CLB Hà Nội ngày 28.8 tới.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Anh Đức và Becamex TP.HCM đã trở về mặt đất, khả năng sẽ phải sử dụng Minh Khoa từ đầu cho trận đấu tới khi phải làm khách trên sân nhà Thể Công Viettel ngày 30.8, trước khi bước vào kỳ nghỉ kéo dài gần 1 tháng nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam.