Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League hôm nay: 'Cạm bẫy' chờ CLB CAHN, HLV Polking đấu trí đối thủ Anh Đức

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
24/08/2025 01:23 GMT+7

Lúc 18 giờ ngày 24.8, trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra giữa CLB Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Gò Đậu.

CLB CAHN bất lợi ở điểm gì?

Ở mùa giải trước, CLB CAHN đánh bại đội Becamex TP.HCM (thời điểm đó là CLB Bình Dương) ở cả 2 lượt trận. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ rất khác ở cuộc tái đấu sắp diễn ra, bất chấp việc HLV Alexandre Polking sở hữu đội hình chất lượng hơn những gì HLV Nguyễn Anh Đức đang có trong tay.

Nguyên nhân là CLB CAHN đang có trạng thái thi đấu lẫn tâm lý không tốt. Ở vòng 1, họ chỉ có 1 điểm trước đội Thể Công Viettel. Trong chuyến hành quân đến Thái Lan thi đấu vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, đội bóng ngành công an để thua "tức tưởi" trước BG Pathum United khi dẫn trước, chơi hơn người nhưng bị lội ngược dòng 1-2. Việc thi đấu trên nhiều mặt trận cũng khiến CLB CAHN gặp bất lợi về mặt thể lực.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: 'Cạm bẫy' chờ CLB CAHN, HLV Polking đấu trí đối thủ Anh Đức- Ảnh 1.

Vẻ mặt đăm chiêu của HLV Polking trong buổi tập của CLB CAHN tại sân phụ Bình Dương trước cuộc đối đầu CLB Becamex TP.HCM

ẢNH: CLB CAHN

Trong khi đó, CLB Becamex TP.HCM được nghỉ ngơi nhiều hơn, được thi đấu trên sân nhà và tràn đầy hứng khởi. Ngày ra quân, họ đánh bại HAGL đến 3-0 ngay trên sân khách. Dù không còn "đầu tàu" Nguyễn Tiến Linh, các cầu thủ quan trọng như Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài chưa trở lại do chấn thương, CLB Becamex TP.HCM vẫn là một tập thể gắn kết, giàu kinh nghiệm với những cái tên như Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Võ Hoàng Minh Khoa... và khó bị đánh bại.

CLB Becamex TP.HCM chắc chắn cũng rất khao khát giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng cùng đội Ninh Bình (6 điểm). Vì thế, Quang Hải và các đồng đội cần phải cẩn trọng, nếu không muốn trượt khỏi "quỹ đạo". Thua một trận nữa, tình hình ở CLB CAHN có thể sẽ rất rối bời.

