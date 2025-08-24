HAGL 'phiên bản 2K' trẻ nhất V-League gây sốc với sự lột xác ngoạn mục

Trung Kiên trong một pha cản phá thành công trong trận gặp CLB Hà Nội ảnh: Minh Tú

Hai bộ mặt của HAGL

Ở trận mở màn mùa giải mới, HAGL trên sân nhà rất tự tin, với khí thế cao tiếp đón Becamex TP.HCM không còn Tiến Linh. Nhưng cùng với cơn mưa lớn trên sân Pleiku Arena, HAGL đã vỡ vụn trong trận thủy chiến kịch liệt.

Một cái kéo tay theo phản xạ của Du Học đã bị đàn anh Tuấn Tài tinh quái tận dụng tối đa đem về quả 11 m cho đội khách (Minh Trọng tận dụng thành công), khiến HAGL kết thúc hiệp 1 trong thế bị dẫn bàn.

Sự căng thẳng và nóng lòng sau đó đã khiến HAGL không những không thể có bàn gỡ, mà còn bị trừng phạt từ 2 đường phản công mẫu mực của đối thủ, chấp nhận trắng tay rời sân với tỷ số thua 0-3 cùng hàng loạt dấu hỏi từ người hâm mộ.

Phan Du Học đã mạnh mẽ vượt qua áp lực sai lầm trận trước để chơi chắc chắn tại Hàng Đẫy ảnh: Minh Tú

Những CĐV bi quan bắt đầu tưởng tượng đến mùa giải sóng gió chờ đón thầy trò HLV Lê Quang Trãi, trong cảnh đội bóng phố núi chia tay những ngôi sao sáng giá cuối cùng như đội trưởng Minh Vương, Ngọc Quang, Quang Nho, Bảo Toàn…

Nhưng thật bất ngờ khi trong hoàn cảnh khó khăn nhất, phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội trước đó vẫn bị xem là hiểm địa, HAGL đã quật khởi bất ngờ. Tập thể trẻ trung của ông Quang Trãi đã cho thấy một bước trưởng thành rất lớn.

Dù nhận đến 21 cú sút từ CLB Hà Nội, kiểm soát bóng chỉ bằng một nửa (32,9% so với 67,1%), nhưng HAGL đã làm được điều quan trọng nhất là không để thủng lưới, buộc kình địch được đánh giá cao hơn rất nhiều phải chấp nhận chia điểm.

Một điểm của sự trưởng thành

Quang Kiệt đã làm chủ khu vực cấm địa rất tốt ảnh: Minh Tú

Trên sân Hàng Đẫy, HLV Lê Quang Trãi vẫn tung ra đội hình xuất phát với các cầu thủ nội sinh từ năm 2000 trở về sau, trong đó trẻ nhất là trung vệ Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007, mới 18 tuổi), kế là Phước Bảo (2004), Trung Kiên, Hoàng Minh (2003)…

Trung Kiên, cái tên duy nhất "ăn cơm" đội tuyển Việt Nam đã thể hiện vai trò đúng lúc, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận với 11 pha cản phá, hơn nữa trong đó rất xuất sắc làm nản lòng những Văn Quyết, Tuấn Hải, Hai Long…

Ngay phía trên, Quang Kiệt với chiều cao 1,92 m đã trở thành bức tường thành theo đúng nghĩa đen, giúp hóa giải các pha rót bóng vào cũng như đeo bám, cản phá tỉnh táo.

Một pha cứu thua xuất sắc của Trung Kiên ảnh: Minh Tú

Nhìn chung, cả tập thể đội bóng bao gồm cầu thủ vào sân thay người Trung Thắng (2005), Văn Triệu (2003), Duy Tâm (2002)… đều đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt.

Có vẻ như HLV Lê Quang Trãi đã thành công giúp HAGL nhìn thẳng vào thất bại, rút ra những kinh nghiệm quan trọng để đưa ra các phương án phòng ngự hiệu quả cho trận đấu được dự đoán "lành ít, dữ nhiều" trên sân Hàng Đẫy.

Sự lột xác rõ rệt của HAGL, trong hoàn cảnh chịu sức ép khủng khiếp, có thể xem là sự ghi nhận cho công tác chuẩn bị tâm lý, chiến thuật cũng như cách làm "biết mình, biết người" của BHL đội bóng phố núi.

Một điểm trước CLB Hà Nội sẽ giúp HAGL vững vàng, mạnh mẽ hơn ảnh: Minh Tú

Điều quan trọng là HAGL đã gieo được hạt giống niềm tin rằng không cần những ngôi sao đã ra đi thì những chàng trai trẻ (đội hình xuất phát 24,4 tuổi, trung bình cả đội 23,8 tuổi là trẻ nhất V-League!) vẫn hoàn toàn có thể chinh chiến được ở V-League đầy khắc nghiệt.

Tin vui cho là tiền vệ trụ cột Marciel đã có thể vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa CLB Hà Nội 0-0, mở ra khả năng anh có thể đá chính từ đầu trong chuyến làm khách tiếp theo trên sân Thống Nhất của CLB Công an TP.HCM (19 giờ 15 ngày 28.8).

Với sự tự tin được đắp dày sau 1 điểm của những sự khẳng định trên sân Hàng Đẫy, thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ càng quyết tâm hơn, cố gắng tỉnh táo và bản lĩnh hơn nữa để ít nhất có thêm 1 điểm nữa lận lưng.

Mục tiêu kể trên nếu làm được sẽ là nền tảng quan trọng, để HAGL có những điều chỉnh quan trọng trong quãng nghỉ FIFA Days quý giá, trước khi trở lại V-League ở vòng 4 ngày 21.9, tiếp CLB Công an Hà Nội trên sân nhà Pleiku Arena.