Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
24/08/2025 10:32 GMT+7

U.23 Việt Nam đang dần cảm nhận được sức nóng của vòng loại giải U.23 châu Á, giải đấu diễn ra vào đầu tháng 9. Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik được chơi trên sân nhà Việt Trì, đặt mục tiêu phải vượt qua vòng loại. Khán giả mua vé vào sân với giá khá mềm.

Ban tổ chức vòng loại U.23 châu Á bảng C vừa công bố mức giá vé các trận đấu của đội U.23 Việt Nam. Theo đó, vé có các mức 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Phương thức mua vé cũng được hướng dẫn rất cụ thể, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ.

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm! - Ảnh 1.

Giá vé xem các trận đấu của U.23 Việt Nam

Ảnh: VFF

Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội, Singapore, Yemen và Bangladseh. Bảng C sẽ diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), từ ngày 3 – 9.9. Theo điều lệ, chỉ có các đội đầu bảng, cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại (tổng cộng 11 bảng) mới giành quyền dự vòng chung kết (VCK) diễn ra năm sau ở Ả Rập Xê Út. Chính vì thế, để an toàn cho chiếc vé đi tiếp, đội tuyển U.23 Việt Nam phải giành được ngôi đầu bảng C.

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm! - Ảnh 2.

Đình Bắc ghi được 2 bàn thắng tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhưng anh cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tốt

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với yêu cầu này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải thi đấu thật tốt, phải sắc bén hơn trên hàng tiền đạo. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, diễn ra hồi tháng 7, khâu kết thúc không phải là điểm mạnh của U.23 Việt Nam. Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik tại giải đấu khu vực là Nguyễn Đình Bắc, với 2 bàn thắng (qua tổng cộng 4 trận). Đây là số bàn thắng chỉ ngang với trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Đồng thời, bản thân Đình Bắc cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tốt tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nên hiệu suất ghi bàn của chân sút này chưa cao. Các tiền đạo khác trong danh sách U.23 Việt Nam tham dự giải giải U.23 Đông Nam Á gồm Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Mỹ, không người nào ghi được bàn thắng ở giải đấu nói trên.

Điều này phải thay đổi ở vòng loại giải U.23 châu Á sắp diễn ra. Đội tuyển U.23 Việt Nam muốn giành ngôi đầu bảng, chúng ta buộc phải chiến thắng các đối thủ Singapore và Bangladesh. Muốn chiến thắng, U.23 Việt Nam phải chọc thủng lưới đối phương, có nghĩa là phải ghi bàn thật tốt khi có cơ hội.

Các tiền đạo U.23 Việt Nam sẽ thay đổi?

Thậm chí, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có khi cần phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới các đội Singapore và Bangladesh, trước khi đối đầu với ẩn số Yemen ở lượt đấu cuối cùng ngày 9.9, có ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng C.

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm! - Ảnh 3.

Các tiền đạo sẽ tốt hơn tại vòng loại U.23 châu Á?

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Không loại trừ khả năng Yemen cũng có các chiến thắng trước các đội U.23 Singapore và Bangladesh, trước khi đối đầu với U.23 Việt Nam. Do đó, nếu U.23 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng hơn vào lưới các đội Singapore và Bangladesh, chúng ta sẽ có lợi thế về chỉ số phụ, trước khi quyết đấu với Yemen.

Hiện tại, 100% các chân sút của đội tuyển U.23 Việt Nam từng tham dự giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, đều đã được đăng ký tại V-League. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt mùa trước còn khoác áo đội bóng hạng nhất Ninh Bình, nay Ninh Bình đã thăng hạng và tham dự V-League. Nhờ thế, về lý thuyết, Nguyễn Quốc Việt sẽ tiến bộ về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh, khi được thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia.

Với Nguyễn Đình Bắc, chân sút này còn hưởng lợi thế lớn hơn nữa. Ngoài các trận đấu tại V-League, Đình Bắc còn được tham dự vòng đấu đầu tiên thuộc Cúp C1 Đông Nam Á cùng CLB Công an Hà Nội, trước khi góp mặt ở vòng loại U.23 châu Á. Giống như Quốc Việt, Đình Bắc cũng sẽ có thêm kinh nghiệm và được tăng cường bản lĩnh khi được góp mặt thường xuyên ở các giải đấu lớn.

Bản lĩnh và kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp các tiền đạo Đình Bắc và Quốc Việt bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn khi đối diện với khung thành đối phương, làm tốt hơn những gì mà họ đã từng làm trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam, ở giải Đông Nam Á vừa qua.

Ngoài những chân sút kể trên, HLV Kim Sang-sik có thể nhắm đến các phương án dự phòng như đôn các tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC) và Nguyễn Đức Việt (Ninh Bình) lên chơi ở vị trí tiền đạo. Riêng Nguyễn Đức Việt chưa xuất hiện ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhưng không loại trừ khả năng anh có thể được bổ sung cho vòng loại giải U.23 châu Á 2026. Giống như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt vừa có thêm kinh nghiệm thi đấu tại V-League, sau khi CLB Ninh Bình được thăng hạng và hiện diện ở giải đấu này.

Cách thức mua vé được ghi rõ theo thông báo dưới đây:

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm! - Ảnh 4.

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm! - Ảnh 5.

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm! - Ảnh 6.

Tin liên quan

Cầu thủ Việt kiều tài năng ở đâu: Đội tuyển nữ Việt Nam đang đợi

Cầu thủ Việt kiều tài năng ở đâu: Đội tuyển nữ Việt Nam đang đợi

Nguồn cầu thủ Việt kiều của bóng đá nữ không đa dạng như bóng đá nam, khiến đội tuyển nữ Việt Nam nhiều năm qua vẫn loay hoay tìm kiếm.

2 thủ môn cao kều của U.23 Việt Nam hóa 'người nhện': Ai vui bằng thầy Kim!

Ninh Bình FC chơi hay hơn tưởng tượng, HAGL thoát thua nhờ nhân tố siêu giỏi

Khám phá thêm chủ đề

Hà Nội FC Phú Thọ Kim Sang-sik Nguyễn Văn Trường Đình Bắc Việt Trì U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận