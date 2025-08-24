Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm!

Ban tổ chức vòng loại U.23 châu Á bảng C vừa công bố mức giá vé các trận đấu của đội U.23 Việt Nam. Theo đó, vé có các mức 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Phương thức mua vé cũng được hướng dẫn rất cụ thể, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ.

Giá vé xem các trận đấu của U.23 Việt Nam Ảnh: VFF

Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội, Singapore, Yemen và Bangladseh. Bảng C sẽ diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), từ ngày 3 – 9.9. Theo điều lệ, chỉ có các đội đầu bảng, cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại (tổng cộng 11 bảng) mới giành quyền dự vòng chung kết (VCK) diễn ra năm sau ở Ả Rập Xê Út. Chính vì thế, để an toàn cho chiếc vé đi tiếp, đội tuyển U.23 Việt Nam phải giành được ngôi đầu bảng C.

Đình Bắc ghi được 2 bàn thắng tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhưng anh cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tốt Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Với yêu cầu này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải thi đấu thật tốt, phải sắc bén hơn trên hàng tiền đạo. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, diễn ra hồi tháng 7, khâu kết thúc không phải là điểm mạnh của U.23 Việt Nam. Tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik tại giải đấu khu vực là Nguyễn Đình Bắc, với 2 bàn thắng (qua tổng cộng 4 trận). Đây là số bàn thắng chỉ ngang với trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Đồng thời, bản thân Đình Bắc cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội tốt tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, nên hiệu suất ghi bàn của chân sút này chưa cao. Các tiền đạo khác trong danh sách U.23 Việt Nam tham dự giải giải U.23 Đông Nam Á gồm Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Ngọc Mỹ, không người nào ghi được bàn thắng ở giải đấu nói trên.

Điều này phải thay đổi ở vòng loại giải U.23 châu Á sắp diễn ra. Đội tuyển U.23 Việt Nam muốn giành ngôi đầu bảng, chúng ta buộc phải chiến thắng các đối thủ Singapore và Bangladesh. Muốn chiến thắng, U.23 Việt Nam phải chọc thủng lưới đối phương, có nghĩa là phải ghi bàn thật tốt khi có cơ hội.

Các tiền đạo U.23 Việt Nam sẽ thay đổi?

Thậm chí, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có khi cần phải ghi nhiều bàn thắng vào lưới các đội Singapore và Bangladesh, trước khi đối đầu với ẩn số Yemen ở lượt đấu cuối cùng ngày 9.9, có ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng C.

Các tiền đạo sẽ tốt hơn tại vòng loại U.23 châu Á? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Không loại trừ khả năng Yemen cũng có các chiến thắng trước các đội U.23 Singapore và Bangladesh, trước khi đối đầu với U.23 Việt Nam. Do đó, nếu U.23 Việt Nam ghi được nhiều bàn thắng hơn vào lưới các đội Singapore và Bangladesh, chúng ta sẽ có lợi thế về chỉ số phụ, trước khi quyết đấu với Yemen.

Hiện tại, 100% các chân sút của đội tuyển U.23 Việt Nam từng tham dự giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, đều đã được đăng ký tại V-League. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt mùa trước còn khoác áo đội bóng hạng nhất Ninh Bình, nay Ninh Bình đã thăng hạng và tham dự V-League. Nhờ thế, về lý thuyết, Nguyễn Quốc Việt sẽ tiến bộ về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh, khi được thi đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia.

Với Nguyễn Đình Bắc, chân sút này còn hưởng lợi thế lớn hơn nữa. Ngoài các trận đấu tại V-League, Đình Bắc còn được tham dự vòng đấu đầu tiên thuộc Cúp C1 Đông Nam Á cùng CLB Công an Hà Nội, trước khi góp mặt ở vòng loại U.23 châu Á. Giống như Quốc Việt, Đình Bắc cũng sẽ có thêm kinh nghiệm và được tăng cường bản lĩnh khi được góp mặt thường xuyên ở các giải đấu lớn.

Bản lĩnh và kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp các tiền đạo Đình Bắc và Quốc Việt bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn khi đối diện với khung thành đối phương, làm tốt hơn những gì mà họ đã từng làm trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam, ở giải Đông Nam Á vừa qua.

Ngoài những chân sút kể trên, HLV Kim Sang-sik có thể nhắm đến các phương án dự phòng như đôn các tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Trường (Hà Nội FC) và Nguyễn Đức Việt (Ninh Bình) lên chơi ở vị trí tiền đạo. Riêng Nguyễn Đức Việt chưa xuất hiện ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, nhưng không loại trừ khả năng anh có thể được bổ sung cho vòng loại giải U.23 châu Á 2026. Giống như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt vừa có thêm kinh nghiệm thi đấu tại V-League, sau khi CLB Ninh Bình được thăng hạng và hiện diện ở giải đấu này.

Cách thức mua vé được ghi rõ theo thông báo dưới đây: