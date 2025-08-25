HLV Kim Sang-sik liên tiếp nhận tin vui

H OÀNG Đ ỨC TRỞ LẠI ĐỈNH CAO

BLV Vũ Quang Huy khẳng định tính cạnh tranh trong môi trường thi đấu đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy ngưỡng phong độ của cầu thủ. Chúng ta có thể kiểm chứng điều này trong trường hợp của Hoàng Đức ở AFF Cup 2024 khi Ninh Bình FC còn chơi ở hạng nhất.

Tiền vệ tài hoa bậc nhất VN rất nỗ lực nhưng phải cần đến phần lớn vòng bảng để "làm nóng", trước khi tìm lại cảm giác bóng đỉnh cao, tỏa sáng rực rỡ ở vòng bán kết và chung kết. Thực tế, việc Hoàng Đức và các ngôi sao Ninh Bình FC không thi đấu ở V-League vẫn luôn là nỗi lo lớn nhất của HLV Kim Sang-sik mỗi khi lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển VN dự AFF Cup 2024.

Mọi thứ giờ đây đã khác, Ninh Bình FC trở lại V-League và đang là đội duy nhất có 2 trận toàn thắng (ghi 7 bàn, chỉ thủng lưới 1 bàn) để xếp nhất sau 2 vòng đấu. Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ: "Rõ ràng V-League là một thế giới bóng đá hoàn toàn khác từ sân bãi, CĐV, bầu không khí cho đến chất lượng của đối thủ. Trở lại V-League, tin rằng bản thân tôi và các đồng đội ở Ninh Bình FC sẽ tìm được phong độ cao nhất của mình". Trong chiến thắng 4-0 trước CLB Thanh Hóa nổi tiếng khó chơi, Văn Lâm đã chứng kiến Đức Chiến đánh dấu tuổi 27 bằng cách phối hợp cùng Hoàng Đức bóp nghẹt tuyến giữa của đội khách.

Trên sân Ninh Bình Arena, Hoàng Đức làm sống dậy cảm xúc mãn nhãn ở chung kết AFF Cup 2024, với những pha đi bóng uyển chuyển, thoát pressing nhẹ nhàng và liên tục đưa bóng hợp lý lên các vị trí phía trên. Có mặt trực tiếp trên khán đài sân Ninh Bình Arena, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất hài lòng khi chứng kiến Hoàng Đức, Đức Chiến, Ngọc Quang, Văn Lâm hay Thanh Thịnh, Bảo Toàn, Ngọc Bảo, Ngọc Hà… cùng nhau tỏa sáng.

Sự đầu tư mạnh mẽ của các ông bầu đang đẩy giá trị V-League thăng cấp mạnh mẽ, rất nhiều ngôi sao ngoại cập bến giúp các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Ngược lại, các cầu thủ VN, trong đó có các tuyển thủ quốc gia và U.23 VN, cũng đang phản ứng tích cực. Những ngôi sao thành danh như Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh, Thành Long, Thành Chung, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Đình Triệu, Việt Hưng… vẫn giữ được phong độ ổn định, trong khi những tài năng trẻ thi nhau tỏa sáng.

Tại vòng 2 V-League 2025 - 2026, 2 thủ môn U.23 VN là Trần Trung Kiên (sinh năm 2003) và Cao Văn Bình (sinh năm 2005) cùng nhau trở thành người hùng. Trên sân Hàng Đẫy đêm 23.8, Trung Kiên có đến 11 pha cản phá, nhiều tình huống xuất thần giúp HAGL cầm hòa thành công CLB Hà Nội với tỷ số 0-0. Đó cũng là trận đấu mà trung vệ Quang Kiệt (sinh năm 2007) cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng, vững vàng và tỉnh táo trước sức ép không ngừng của CLB Hà Nội.

Trên sân Vinh, SLNA cầm bóng chỉ có 39% so với 61% của CLB Nam Định, nhưng đã thắng chung cuộc 2-1 nhờ những pha cứu thua lăn xả của Cao Văn Bình. SLNA đã đúng khi cho Văn Việt đầu quân Thể Công Viettel để mở ra không gian phát triển cho đàn em Văn Bình. Cùng với thủ thành cao 1,83 m này, dàn lính trẻ SLNA như Long Vũ, Văn Thành (2006), Quang Vinh (2005), Nam Hải (2004), Văn Cường (2003) cùng nhau tạo ra chiến thắng bất ngờ nhất của vòng 2, trước đương kim vô địch Nam Định. Không chỉ HAGL hay SLNA, người ta có thể thấy các ngôi sao trẻ của U.23 VN đang để lại dấu ấn ở khắp các trận đấu V-League.

PVF-CAND đã hụt mất chiến thắng trước CLB Hải Phòng, nhưng màn thể hiện trong thế chơi thiếu người của những Bảo Long (2005), Hiểu Minh, Anh Quân (2004), Xuân Bắc, Thanh Nhàn (2003) là rất đáng khen ngợi. Trong màu áo CLB Thanh Hóa, Ngọc Mỹ (2004) đã ghi bàn, trong khi Thái Sơn (2003), Ngọc Hà (2004), Văn Thuận (2006) đều đang chiếm được niềm tin của HLV Choi Won-kwon.

Hy vọng đà phong độ cao này sẽ được các tuyển thủ tiếp tục duy trì đến hết vòng 3, giúp HLV Kim Sang-sik có thêm những lựa chọn chất lượng khi đội tuyển VN và U.23 VN cùng tập trung vào cuối tháng 8 này.