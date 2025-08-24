HLV Kim Sang-sik đích thân dự khán trận Ninh Bình, gọi Đức Chiến thay Doãn Ngọc Tân?

Nhân tố cần thiết cho đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik có thêm chọn lựa

Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng dự khán trận Ninh Bình tiếp Thanh Hóa trên sân Ninh Bình tối 23.8. Đây là trận đấu mà đội bóng cố đô Hoa Lư chơi rất hay, thắng đậm đội Thanh Hóa đến 4-0. Cho dù cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi bởi các ngoại binh. Tuy nhiên, hệ thống chung của toàn đội Ninh Bình vận hành rất tốt, các nội binh cũng có đóng góp lớn trong chiến thắng của đội chủ nhà.

Đức Chiến (bìa trái) có thể là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển quốc gia Ảnh: Minh Tú

Trong số những nội binh ghi dấu ấn trong chiến thắng của Ninh Bình trước Thanh Hóa nói riêng, ghi dấu ấn giúp đội bóng cố đô Hoa Lư lên ngôi đầu bảng sau 2 vòng đấu thuộc V-League nói chung, Nguyễn Đức Chiến là 1 trong những cái tên đáng chú ý nhất.

Đáng chú ý hơn nữa, Nguyễn Đức Chiến thi đấu tốt đúng ngay vị trí mà đội tuyển Việt Nam hiện cần người nhất: vị trí tiền vệ trung tâm. Người đảm nhiệm vị trí này cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup 2024 và một số trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra đầu năm nay, là Doãn Ngọc Tân đang xuống phong độ.

Highlight Ninh Bình 4-0 Thanh Hóa: Tân binh mang đến cú sốc lớn

Với việc Đức Chiến thi đấu tốt trong thời qua, ông Kim Sang-sik có thể gọi tiền vệ của CLB Ninh Bình trở lại đội tuyển quốc gia, trám vào vị trí của Doãn Ngọc Tân. So với các tiền vệ trung tâm còn lại của bóng đá Việt Nam, Đức Chiến có lợi về mặt thể hình (1,81 m), mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, có lợi trong các pha không chiến. Đồng thời, Đức Chiến rất ăn ý với tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức, nhờ 2 người thi đấu chung trong màu áo CLB Thể Công Viettel trước đây và CLB Ninh Bình hiện nay. Chính vì thế, nếu Đức Chiến trở lại đội tuyển quốc gia, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ mạnh lên.

Nhân tố cho đội U.23 Việt Nam

Ngoài nhân vật có thể bổ sung cho đội tuyển quốc gia là Đức Chiến, HLV Kim Sang-sik cũng có thể nhắm đến một số cầu thủ khác của CLB Ninh Bình, bổ sung cho đội tuyển U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2026, sẽ diễn ra từ ngày 3 – 9.9.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những tính toán nhân sự hợp lý cho các đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung có thể là một trong những gương mặt trẻ có khả năng được HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Cầu thủ này vào sân sau phút 70, thay cho Châu Ngọc Quang. Thời gian Thành Trung xuất hiện trên sân dù không nhiều, nhưng tố chất của anh có thể vẫn khiến HLV Kim Sang-sik chú ý.

Cầu thủ này có phong cách chơi bóng hiện đại, nhờ được đào tạo tại châu Âu, đồng thời trong vai trò tiền vệ tấn công, anh mang lại nét tươi mới cho CLB Ninh Bình cũng như cho đội tuyển U.23 Việt Nam, nếu như anh được khoác áo đội tuyển U.23 của HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới.

Do 1 tiền vệ Việt kiều khác là Lê Viktor chưa tạo được dấu ấn khi khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa rồi, nên không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ tạo cơ hội cho người khác, nhằm tăng khả năng cạnh tranh ở đội tuyển U.23 Việt Nam.

Một gương mặt trẻ nữa dù không còn xa lạ với HLV Kim Sang-sik nói riêng và đội tuyển U.23 Việt Nam nói chung là Nguyễn Quốc Việt, nhưng vị HLV người Hàn Quốc vẫn muốn kiểm tra phong độ của tiền đạo này trước vòng loại giải châu Á. Nguyễn Quốc Việt vào sân ở phút 65, thay ngoại binh Gustavo Henrique. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Quốc Việt góp công vào bàn thắng thứ 4 của đội bóng cố đô Hoa Lư vào lưới CLB Thanh Hóa.

Chính vì thế, lần dự khán trận Ninh Bình – Thanh Hóa có vẻ như đang giúp cho HLV Kim Sang-sik thu hoạch không ít, tìm thấy những nhân sự cần thiết cho đội tuyển quốc gia và đội U.23 Việt Nam trong thời gian trước mắt.