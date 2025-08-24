Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đích thân dự khán trận Ninh Bình, gọi Đức Chiến thay Doãn Ngọc Tân?

Thiếu Bá
Thiếu Bá
24/08/2025 16:15 GMT+7

Tân binh V-League Ninh Bình gây ấn tượng rất mạnh với ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 2 của giải đấu. HLV Kim Sang-sik có thể sẽ tìm thấy nhân vật cần thiết từ đội này, bổ sung cho đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam.

Nhân tố cần thiết cho đội tuyển quốc gia, HLV Kim Sang-sik có thêm chọn lựa

Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng dự khán trận Ninh Bình tiếp Thanh Hóa trên sân Ninh Bình tối 23.8. Đây là trận đấu mà đội bóng cố đô Hoa Lư chơi rất hay, thắng đậm đội Thanh Hóa đến 4-0. Cho dù cả 4 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi bởi các ngoại binh. Tuy nhiên, hệ thống chung của toàn đội Ninh Bình vận hành rất tốt, các nội binh cũng có đóng góp lớn trong chiến thắng của đội chủ nhà.

HLV Kim Sang-sik đích thân dự khán trận Ninh Bình, gọi Đức Chiến thay Doãn Ngọc Tân? - Ảnh 1.

Đức Chiến (bìa trái) có thể là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển quốc gia

Ảnh: Minh Tú

Trong số những nội binh ghi dấu ấn trong chiến thắng của Ninh Bình trước Thanh Hóa nói riêng, ghi dấu ấn giúp đội bóng cố đô Hoa Lư lên ngôi đầu bảng sau 2 vòng đấu thuộc V-League nói chung, Nguyễn Đức Chiến là 1 trong những cái tên đáng chú ý nhất.

Đáng chú ý hơn nữa, Nguyễn Đức Chiến thi đấu tốt đúng ngay vị trí mà đội tuyển Việt Nam hiện cần người nhất: vị trí tiền vệ trung tâm. Người đảm nhiệm vị trí này cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup 2024 và một số trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra đầu năm nay, là Doãn Ngọc Tân đang xuống phong độ.

Highlight Ninh Bình 4-0 Thanh Hóa: Tân binh mang đến cú sốc lớn

Với việc Đức Chiến thi đấu tốt trong thời qua, ông Kim Sang-sik có thể gọi tiền vệ của CLB Ninh Bình trở lại đội tuyển quốc gia, trám vào vị trí của Doãn Ngọc Tân. So với các tiền vệ trung tâm còn lại của bóng đá Việt Nam, Đức Chiến có lợi về mặt thể hình (1,81 m), mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, có lợi trong các pha không chiến. Đồng thời, Đức Chiến rất ăn ý với tiền vệ nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức, nhờ 2 người thi đấu chung trong màu áo CLB Thể Công Viettel trước đây và CLB Ninh Bình hiện nay. Chính vì thế, nếu Đức Chiến trở lại đội tuyển quốc gia, hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam có thể sẽ mạnh lên.

Nhân tố cho đội U.23 Việt Nam

Ngoài nhân vật có thể bổ sung cho đội tuyển quốc gia là Đức Chiến, HLV Kim Sang-sik cũng có thể nhắm đến một số cầu thủ khác của CLB Ninh Bình, bổ sung cho đội tuyển U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2026, sẽ diễn ra từ ngày 3 – 9.9.

HLV Kim Sang-sik đích thân dự khán trận Ninh Bình, gọi Đức Chiến thay Doãn Ngọc Tân? - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những tính toán nhân sự hợp lý cho các đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Ngọc Linh

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung có thể là một trong những gương mặt trẻ có khả năng được HLV Kim Sang-sik nhắm đến. Cầu thủ này vào sân sau phút 70, thay cho Châu Ngọc Quang. Thời gian Thành Trung xuất hiện trên sân dù không nhiều, nhưng tố chất của anh có thể vẫn khiến HLV Kim Sang-sik chú ý.

Cầu thủ này có phong cách chơi bóng hiện đại, nhờ được đào tạo tại châu Âu, đồng thời trong vai trò tiền vệ tấn công, anh mang lại nét tươi mới cho CLB Ninh Bình cũng như cho đội tuyển U.23 Việt Nam, nếu như anh được khoác áo đội tuyển U.23 của HLV Kim Sang-sik trong thời gian tới.

Do 1 tiền vệ Việt kiều khác là Lê Viktor chưa tạo được dấu ấn khi khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7 vừa rồi, nên không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ tạo cơ hội cho người khác, nhằm tăng khả năng cạnh tranh ở đội tuyển U.23 Việt Nam.

Một gương mặt trẻ nữa dù không còn xa lạ với HLV Kim Sang-sik nói riêng và đội tuyển U.23 Việt Nam nói chung là Nguyễn Quốc Việt, nhưng vị HLV người Hàn Quốc vẫn muốn kiểm tra phong độ của tiền đạo này trước vòng loại giải châu Á. Nguyễn Quốc Việt vào sân ở phút 65, thay ngoại binh Gustavo Henrique. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân, Quốc Việt góp công vào bàn thắng thứ 4 của đội bóng cố đô Hoa Lư vào lưới CLB Thanh Hóa.

Chính vì thế, lần dự khán trận Ninh Bình – Thanh Hóa có vẻ như đang giúp cho HLV Kim Sang-sik thu hoạch không ít, tìm thấy những nhân sự cần thiết cho đội tuyển quốc gia và đội U.23 Việt Nam trong thời gian trước mắt.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm!

Muốn sân Việt Trì thành chảo lửa, giúp U.23 Việt Nam đi châu Á: Hãy mua vé, giá rất mềm!

U.23 Việt Nam đang dần cảm nhận được sức nóng của vòng loại giải U.23 châu Á, giải đấu diễn ra vào đầu tháng 9. Ở giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik được chơi trên sân nhà Việt Trì, đặt mục tiêu phải vượt qua vòng loại. Khán giả mua vé vào sân với giá khá mềm.

Cầu thủ Việt kiều tài năng ở đâu: Đội tuyển nữ Việt Nam đang đợi

2 thủ môn cao kều của U.23 Việt Nam hóa 'người nhện': Ai vui bằng thầy Kim!

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Hoàng Đức Cố đô Hoa Lư Ninh Bình CLB Ninh Bình Thành Trung Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận