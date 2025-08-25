Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Phản ứng trọng tài, trợ lý HLV Polking sẽ bị ‘phạt nguội’: Dù đã chạy vào hầm, trốn thẻ đỏ!

Tiểu Bảo
25/08/2025 09:59 GMT+7

Nhiều khả năng VFF sẽ 'phạt nguội' trợ lý của HLV Polking, ông Pena Viegas. Vị này đã chạy vào đường hầm trốn thẻ đỏ trận CLB CAHN thắng Becamex TP.HCM 3-0.

Phản ứng trọng tài, trợ lý HLV Polking sẽ bị ‘phạt nguội’: Dù đã chạy vào hầm, trốn thẻ đỏ!- Ảnh 1.

Ông Pena Viegas (bìa phải) phản ứng trọng tài

ảnh: Ngọc Linh

Trợ lý HLV Polking trốn thẻ đỏ

Giữa hiệp 1 trận đấu giữa Becamex TP.HCM và CLB Công an Hà Nội (CAHN), sau tình huống Trung Hiếu phạm lỗi với cầu thủ đội khách, trợ lý Pena Viegas của - nhân viên phân tích trong BHL của HLV Mano Polking - đã có những phản ứng mạnh mẽ nhắm về trọng tài.

Sau khi trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ vàng cảnh cáo, vị trợ lý này tiếp tục phản ứng nhằm vào tổ trọng tài vì cho rằng mình bị phạt oan. Khi thấy trọng tài tiến lại, ông vội vã trốn vào đường hầm sân Gò Đậu để tránh nhận thẻ đỏ.

Phản ứng trọng tài, trợ lý HLV Polking sẽ bị ‘phạt nguội’: Dù đã chạy vào hầm, trốn thẻ đỏ!- Ảnh 2.

Tình huống Trung Hiếu phạm lỗi dẫn đến phản ứng của CLB CAHN

ảnh: Khả Hòa

Sau đó trọng tài Lê Vũ Linh đã yêu cầu HLV Pena Viegas bước ra sân để nhận thẻ vàng thứ 2 nhưng ông này nhất quyết không chịu, kể cả khi các trợ lý người Việt và nước ngoài của đội CAHN vào khuyên nhủ.

Highlight CLB Becamex TP.HCM CLB CAHN: Quang Hải chói sáng

VFF sẽ vào cuộc 

HLV Mano Polking sau đó xung phong nhận thẻ vàng thay cho trợ lý của mình ở phút 38 để trận đấu được tiếp tục và được trọng tài Lê Vũ Linh đồng ý.

Sau khi nhận thẻ vàng, HLV Mano Polking còn có hành động lạ khi chắp tay cúi người về phía trọng tài chính. Đến phút 41, tiền vệ Trung Hiếu nhận thẻ vàng thứ 2 khiến Becamex TP.HCM chỉ còn 10 người trên sân.

Phản ứng trọng tài, trợ lý HLV Polking sẽ bị ‘phạt nguội’: Dù đã chạy vào hầm, trốn thẻ đỏ!- Ảnh 3.

HLV Polking nhận thẻ vàng thay cho ông Pena Viegas

ảnh: Ngọc Linh

Sau chiến thắng 3-0 trước đội chủ sân Gò Đậu, HLV Polking phủ nhận việc phản ứng trọng tài là một loại chiến thuật của CLB CAHN. Bản thân HLV Pena Viegas sang hiệp 2 xuất hiện ở khu kỹ thuật đội khách đến hết trận.

VFF sẽ vào cuộc, đưa ra hình thức xử lý phù hợp đối với trợ lý HLV Polking. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Xem thêm bình luận