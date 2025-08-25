HLV Kim Sang-sik gọi tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung lên U.23 Việt Nam

Trần Thành Trung bước lên U.23 Việt Nam

Theo CLB Ninh Bình, Trần Thanh Trung đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội U.23 Việt Nam.

Nòng cốt đội hình vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 với những nhân tố như thủ môn Trung Kiên, Văn Bình, hậu vệ Hiểu Minh, Anh Quân, Văn Hà, Lý Đức, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Trường, Xuân Bắc, Công Phương, Phi Hoàng, Văn Thuận, Lê Viktor, hay các tiền đạo Quốc Việt, Đình Bắc, Ngọc Mỹ... đều có tên.

Đội Ninh Bình chúc mừng Trần Thành Trung Ảnh: CLB

Tuy nhiên, gương mặt đáng chú ý nhất ở đợt tập trung này phải kể đến tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Cầu thủ sinh năm 2005 đã trở về Việt Nam để khoác áo Ninh Bình chơi tại V-League. Anh được xem như sự bổ sung lý tưởng cho tuyến giữa U.23 Việt Nam, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik cần thêm lựa chọn bên cạnh những cầu thủ đã khẳng định mình như Văn Trường, Xuân Bắc hay Thái Sơn.

Trần Thành Trung mới 20 tuổi, nhưng đã có 62 trận trong màu áo Slavia Sofia, đội đang chơi ở hạng đấu cao nhất của Bulgaria. Trần Thành Trung cũng từng khoác áo U.17 Bulgaria giai đoạn 2021 - 2022, sau đó được đôn lên U.19 Bulgaria năm 2022, khi còn chưa tròn 17 tuổi. Đến đầu năm 2023, ở tuổi 18, anh khoác áo U.21 Bulgaria.

Trần Thành Trung là cầu thủ trẻ được săn đón bậc nhất ở xứ sở hoa hồng, cũng là cầu thủ Việt kiều trẻ tuổi có bản lý lịch hoành tráng nhất về V-League thi đấu.

Với mức định giá 400.000 euro (khoảng 13 tỉ đồng) theo Transfermarkt, Trần Thành Trung là giải pháp cho hiện tại và tương lai. Trong bài thông báo chia tay Thành Trung, Slavia Sofia cũng ghi rõ, cầu thủ 20 tuổi về nước khoác áo Ninh Bình và chờ đợi khoác áo đội tuyển trẻ Việt Nam.

Thành Trung (phải) cùng với Thái Sơn sẽ tạo nên tuyến giữa giàu năng lượng cho U.23 Việt Nam ẢNH: NINH BÌNH FC

U.23 Việt Nam sẽ là bước đệm để Trần Thành Trung chứng tỏ bản thân với HLV Kim Sang-sik, qua đó nỗ lực tiến đến những cấp bậc đội tuyển xa hơn trong tương lai.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam cũng đón chào sự trở lại của tiền đạo Thanh Nhàn. Chân sút khoác áo PVF-CAND đã bỏ lỡ giải U.23 Đông Nam Á 2025 do chấn thương. Thanh Nhàn từng chơi cho đội tuyển Việt Nam và sẽ mang tới sự năng nổ, lì lợm cho tuyến tấn công U.23.

Quyết vượt vòng loại

Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C với các đối thủ U.23 Yemen, U.23 Singapore và U.23 Bangladesh.

U.23 Việt Nam sẽ mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026 bằng trận gặp U.23 Bangladesh lúc 19 giờ ngày 3.9. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 6.9. Đến lượt trận hạ màn, U.23 Việt Nam gặp U.23 Yemen lúc 19 giờ ngày 9.9. Đội nhất bảng đoạt vé trực tiếp đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026, trong khi đội nhì phải nằm trong nhóm xuất sắc nhất mới vượt qua vòng loại.

Cả 6 trận đấu tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đây là "đất thiêng" của bóng đá Việt Nam, khi từng chứng kiến thành công của nhiều cấp độ đội tuyển. Gần nhất, trên sân Việt Trì, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng cả 4 trận tại AFF Cup 2024, gồm 2 trận vòng bảng trước Indonesia (1-0) và Myanmar (5-0), cùng trận bán kết lượt về với Singapore (3-1) và chung kết lượt đi với Thái Lan (2-1).

Tại vòng loại U.23 châu Á 2024, U.23 Việt Nam cũng nằm cùng bảng, và đã có kết quả tốt trước U.23 Yemen (1-0) và U.23 Singapore (2-2) để có vé đi tiếp.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam là tiếp tục đoạt vé đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Từ năm 2016 đến nay, U.23 Việt Nam liên tục đoạt vé dự vòng chung kết. Thành tích tốt nhất đội từng đạt được là ngôi á quân năm 2018, cùng 2 lần vào tứ kết (2022 và 2024).