Danh tính ‘vua áo đen’ được xác định, U.23 Việt Nam cùng HLV Kim phải cẩn trọng

Với tư cách hạt giống nhóm 1 của vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam tránh được hầu hết các đối thủ mạnh nhất trong lứa tuổi. Kết quả bốc thăm đưa đội bóng của HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng C, có sự hiện diện của U.23 Singapore, Bangladesh và Yemen. Đây được xem là bảng đấu vừa sức, khi các đối thủ đều không quá vượt trội về trình độ. U.23 Bangladesh và Singapore có lực lượng không quá mạnh, bị đánh giá thấp ở sân chơi châu lục trong khi U.23 Yemen có lối chơi thể lực nhưng cũng thiếu sự ổn định. Với lực lượng đồng đều cả 3 tuyến, U.23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội giành ngôi đầu bảng để đi tiếp nếu thể hiện đúng thực lực. Theo kế hoạch, tất cả các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ), từ ngày 3 – 9.9. Các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng chính là bảng trưởng của bảng đấu này.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) đăng cai bảng đấu và mục tiêu không gì khác ngoài giành ngôi đầu đến với VCK ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

5 trọng tài bắt chính, có cả "người quen"

Để chuẩn bị cho bảng đấu tại Việt Nam, danh tính các vị trọng tài, giám sát điều hành cũng được tiết lộ. Theo đó, ông Ronny John Suhatril (Indonesia) và Jung Hy-un (Hàn Quốc) phụ trách giám sát trận đấu, trong khi ông Saad K M Alfadhli (Kuwait) và ông Kamikawa Toru (Nhật Bản) giữ vai trò giám sát trọng tài.

Những vị trọng tài chính, cầm còi tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 cũng rất uy tín và nghiêm khắc. Ông Choi Hyun-jai, trọng tài Hàn Quốc là người đầu tiên được nhắc đến. Trọng tài Choi Huyn-jai khá có tiếng ở Hàn Quốc và thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) giao nhiệm vụ bắt chính tại K-League. Ở SEA Games 31, ông Choi Hyun-jai cùng với các trợ lý Salybaev (Kyrgyzstan), Hasan Kanso (Li Băng), Ammar Ashkanani (Kuwait) đã điều hành trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia. Khi ấy, U.23 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo và đã giành chiến thắng 3-0. Đến năm 2023, khi đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á, ông Choi Huyn-jai cũng là một trong những trọng tài đã điều hành giải đấu. Đồng thời, vào tháng 10.2024, khi đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 với đội tuyển Ấn Độ ở trận giao hữu, ông Choi Hyun-jai cũng là một trong những vị trọng tài đã làm nhiệm vụ ở trận đấu này.

Ông Choi Hyun-jai từng làm nhiệm vụ ở các trận đấu có sự góp mặt của cầu thủ Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trọng tài thứ 2 được giao nhiệm vụ bắt chính là ông Thoriq Munir Alkatiri, người Indonesia. Ông Thoriq Munir Alkatiri làm việc ở giải vô địch Indonesia (Liga 1) từ năm 2013 và được thăng chức lên danh sách trọng tài quốc tế của FIFA chỉ 1 năm sau đó. Với tài năng của mình, ông nhanh chóng được tín nhiệm, tham gia điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League và AFC Cup. Tính đến nay, ông Thoriq Munir Alkatiri cũng có đến 147 trận cầm còi. Trọng tài Thoriq Munir Alkatiri cũng được đánh giá rất nghiêm khắc khi đã rút đến 510 thẻ vàng (trung bình 3,4 thẻ vàng/trận) và 29 thẻ đỏ (trung bình 0,2 thẻ đỏ/trận). Ở vòng bảng AFF Cup 2018, khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Lào 3-0 ngay trên sân khách, ông Thoriq Munir Alkatiri chính là vị trọng tài bắt chính.

Vị trọng tài thứ 3 được ấn định sẽ bắt chính tại Việt Nam là ông Mammedov Resul, người Turkmenistan. Ông là trọng tài trẻ tuổi nhưng thường xuyên được tham gia, hoàn thành tốt các lớp học nâng cao của FIFA và cả Liên đoàn Bóng đá châu Á. Tại các giải đấu châu lục như AFC Champions League, ông Mammedov Resul cũng nhiều lần tham gia điều hành. Đặc biệt, theo cập nhật mới nhất của FIFA, ông Mammedov Resul được đánh giá là một trong bốn vị trọng tài uy tín nhất của Turkmenistan.

Ông Mammedov Resul là một trong những vị trọng tài ưu tú của Turkmenistan ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Yahya Ahmed Ibrahim Al Balushi, người Oman cũng sẽ là một trong những vị trọng tài bắt chính ở Việt Trì sắp tới. Trọng tài Yahya Ahmed Ibrahim Al Balushi năm nay 33 tuổi nhưng chủ yếu cầm còi trong nước, ít khi làm nhiệm vụ ở các trận cầu quốc tế. Tính đến nay, ông Yahya Ahmed Ibrahim Al Balushi chỉ mới tham gia điều hành 16 trận đấu quốc tế, trong đó có 6 trận bắt chính và 10 trận làm trợ lý thứ 4. Vị trọng tài người Oman cũng “lành tính” khi chỉ mới rút ra đúng 1 thẻ vàng.

Trong khi đó, vị trọng tài cuối cùng được xác định sẽ bắt chính ở Việt Nam là ông Arab Baraghi Amir, người Iran. Ông Arab Baraghi Amir năm nay 32 tuổi và trở thành trọng tài FIFA từ năm 2020. Theo đánh giá của FIFA, ông Arab Baraghi Amir nằm trong tốp 10 trọng tài uy tín nhất của Iran hiện tại. Tính đến nay, trọng tài Arab Baraghi Amir đã có 67 lần bắt chính và rút ra tổng cộng 179 thẻ vàng (trung bình 2,7 thẻ vàng/trận).

Ông Arab Baraghi Amir là trọng tài uy tín ở Iran ẢNH:CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài những vị trọng tài chính trên, danh tính của các vị trợ lý cũng đã được ấn định gồm: trọng tài Luo Zheng (người Trung Quốc), Bangbang Syamsudar (người Indonesia), Cheon Jin-hee (người Hàn Quốc), Begnazarov Ahmet (người Turkmenistan), Amirmohamad Davoudzadeh (người Iran) và ông Mohammed Said Salim Juma Al Ghazali (người Oman),