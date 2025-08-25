Nóng: Đội tuyển Việt Nam gọi trung vệ cao 1,96 m của HAGL, Doãn Ngọc Tân tái xuất, vắng bóng Nguyễn Filip

Trung vệ Đinh Quang Kiệt lên đội tuyển Việt Nam

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29.8 tới tại Hà Nội. Đây là đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025 của đội tuyển, với mục đích chính là rà soát, kiểm tra và đánh giá lực lượng nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Chính vì vậy, trong danh sách hội quân đợt này, bên cạnh các cầu thủ thuộc bộ khung chính thì cũng có sự góp mặt của những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Công an TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình). Thủ môn Nguyễn Filip, Đình Triệu, Văn Lâm không lên tập trung lần này.

Đinh Quang Kiệt lên đội tuyển

Doãn Ngọc Tân tái xuất

Phan Tuấn Tài trở lại

Danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt hội quân tháng 9 ẢNH: VFF

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng ghi nhận sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt U.23 Việt Nam thi đấu vòng loại U.23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, nên công tác huấn luyện đội tuyển Việt Nam được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Dự kiến, trong thời gian tập trung tập huấn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập với CLB Công an Hà Nội (ngày 4.9) và CLB Nam Định (ngày 7.9).

Với lực lượng sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là dàn ngoại binh chất lượng cao, đây là sẽ hai "quân xanh" lý tưởng cho các bài test của đội tuyển Việt Nam.