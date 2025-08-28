Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Cả FPT Play và VTV đều phát trực tiếp

Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, có tổng cộng 44 đội tham dự, được chia vào 11 bảng. 11 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tốt sẽ giành vé vào vòng chung kết, diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2026. Đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Yemen, Singapore và Bangladesh.

Vào lúc 19 giờ ngày 3.9, đội U.23 Việt Nam ra quân gặp Bangladesh. Cũng vào lúc 19 giờ các ngày 6 và 9.9, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt chạm trán Singapore và Yemen. Tất cả trận đấu ở bảng C sẽ diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

HLV Kim Sang-sik tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam ở vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhiệm vụ bắt buộc của đội U.23 Việt Nam

Đây là bảng đấu được đánh giá nhẹ so với năng lực của đội U.23 Việt Nam. Phong độ của các cầu thủ cũng đang rất cao, thể hiện qua chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 trên đất Indonesia. Đồng thời, lực lượng của đội U.23 Việt Nam cũng được cải thiện với sự góp mặt của Việt kiều Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND).

Vì thế, nhiệm vụ của Khuất Văn Khang và các đồng đội là giành ngôi đầu bảng, lấy vé trực tiếp đến Ả Rập Xê Út. Đồng thời, đội U.23 Việt Nam cũng cần phải thi đấu quyết tâm, nỗ lực mài sắc các mảng miếng chiến thuật, khắc phục các điểm yếu vẫn còn tồn tại như dứt điểm kém để có bước chuẩn bị tốt cho SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm.

Các trận đấu đều được phát trên VTV và FPT Play.











