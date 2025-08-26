'Độc lạ' trung vệ HAGL: Cầu thủ cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có nhân tố mới mẻ

Do đội tuyển Việt Nam chỉ hội quân đá giao hữu với các đội V-League trong tháng 9, nên HLV Kim Sang-sik cùng quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã thống nhất trao cơ hội cho một số nhân tố mới. Trong đó, có thủ môn Quan Văn Chuẩn (CLB Hà Nội), trung vệ Trần Hoàng Phúc (CLB Công an TP.HCM), hay tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Tuy nhiên, gương mặt gây bất ngờ nhất là trung vệ Đinh Quang Kiệt, người sở hữu đồng thời 2 cái nhất ở đội tuyển Việt Nam hiện tại: trẻ nhất (18 tuổi) và cao nhất (1,96 m). Thậm chí với chiều cao gần 2 m, Đinh Quang Kiệt là cầu thủ cao nhất từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, vượt qua cả những "người khổng lồ" Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip.

Đinh Quang Kiệt được gọi lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: HAGL

Đinh Quang Kiệt từng khoác áo U.16 và U.19 Việt Nam ở giai đoạn 2022 - 2024. Với chiều cao nổi bật, viên ngọc của HAGL được trọng dụng ở vị trí trung vệ. Anh là "tòa tháp" vững chãi ở các pha tranh chấp bóng bổng. Khi còn khoác áo U.19 Việt Nam, ở một số thời điểm, Đinh Quang Kiệt còn được đôn lên đá... tiền đạo để tìm kiếm bàn thắng từ những pha đánh đầu.

Đinh Quang Kiệt được đôn lên đá V-League ở giai đoạn hai mùa trước. Trung vệ sinh năm 2007 ra sân 11 trận, được nhận xét đá tròn vai. Mùa này, khi trung vệ trẻ Phạm Lý Đức rời đi, Đinh Quang Kiệt trở thành lựa chọn hàng đầu ở hàng thủ. Cầu thủ sinh năm 2007 đã đá chính 2 trận, trong đó ở trận gặp Hà Nội, Đinh Quang Kiệt góp công giúp HAGL có trận hòa 0-0.

Sự hiện diện của Đinh Quang Kiệt ở đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ, bởi anh từng... không trụ được ở U.23 Việt Nam. Trung vệ của HAGL được HLV Kim Sang-sik triệu tập trước giải U.23 Đông Nam Á 2025, tuy nhiên, anh là một trong những cái tên bị loại trước ngày lên đường. Cũng giống trường hợp lên tuyển của Phạm Lý Đức hồi tháng 3, Đinh Quang Kiệt là nhân tố hiếm hoi khoác áo đội tuyển Việt Nam, dù chưa từng gây ấn tượng ở các lứa trẻ.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều nhân tố mới ẢNH: VFF

Thậm chí, lựa chọn Lý Đức dễ hiểu bởi trước khi lên tuyển, anh đã đá chính 15 trận liên tục. Còn Đinh Quang Kiệt rất trẻ và chưa thể hiện được gì ở V-League. Anh có chiều cao tốt, nhưng kỹ năng chơi bóng như kèm người, chuyền bóng, tranh chấp còn hạn chế.

Dù vậy, Đinh Quang Kiệt vẫn được trao cơ hội ở đội tuyển, cho thấy bộ đôi Kim Sang-sik và Đinh Hồng Vinh vẫn muốn thử thách thêm tiềm năng của "ngọc thô" này.

Cơ hội cạnh tranh

Dẫu chưa hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, nhưng chiều cao 1,96 m của Đinh Quang Kiệt vẫn là vốn quý mà đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm. Khi hàng thủ với chiều cao chỉ xấp xỉ 1,8 m của ông Kim liên tục bất lợi trước những đối thủ cao lớn, việc có một trung vệ cao gần 2 m vẫn đáng để thử nghiệm.

Cũng như trường hợp của thủ môn Trần Trung Kiên hay trung vệ Lý Đức, cơ hội cạnh tranh vị trí hiện tại của Đinh Quang Kiệt gần như bằng không. Bởi ngay ở U.23 Việt Nam, trung vệ cao 1,96 m còn chưa trụ được, thì đội tuyển Việt Nam vẫn là câu chuyện xa vời.

Nhưng, việc được tập luyện, thi đấu với những đàn anh đẳng cấp vẫn là cơ hội "ngàn năm có một" với Đinh Quang Kiệt. Chỉ riêng việc sinh hoạt, tập luyện chung ở cấp độ đội tuyển cũng giúp cầu thủ trẻ "vỡ" ra nhiều điều. Trải nghiệm ấy, ngay cả những nhà vô địch U.23 Đông Nam Á như Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, Lê Viktor hay Nguyễn Phi Hoàng... cũng chưa từng trải qua.

Đinh Quang Kiệt hãy nắm bắt cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Dù đợt tập trung chỉ kéo dài khoảng 10 ngày, nhưng đây có thể trở thành cú hích để "ngọc thô" của HAGL nhanh chóng vươn mình trở thành "ngọc quý".