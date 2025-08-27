U.23 Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu U.23 Đông Nam Á, sạch bóng cầu thủ Thái Lan

U.23 Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu giải U.23 Đông Nam Á ảnh: BTC

U.23 Việt Nam được BTC vinh danh

Trưa 27.8, fanpage ASEAN United FC của BTC giải U.23 Đông Nam Á đã công bố đội hình tiêu biểu giải U.23 Đông Nam Á, chứng kiến sự áp đảo của đội tuyển U.23 Việt Nam, sau khi đánh bại chủ nhà U.23 Indonesia 1-0 ở trận chung kết để lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu.

Theo đó, có tổng cộng 6 cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam được vinh danh, bao gồm theo thứ tự từ hàng thủ lên là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Phi Hoàng và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đáng chú ý, đội chủ nhà U.23 Indonesia vào chung kết nhưng chỉ có 2 gương mặt được gọi tên là trung vệ Kadek Arel và tiền đạo Jens Raven, trong khi Philippines dừng chân ở bán kết đóng góp đến 3 người là thủ môn Nico Guimaraes, hậu vệ phải Noah Leddel và tiền vệ John Lucero.

Người Thái vắng mặt

Lý Đức ăn mừng bàn thắng tại giải U.23 Đông Nam Á ảnh: BTC

Khi danh sách này công bố đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có một số CĐV "voi chiến" thảng thốt vì sao không có cầu thủ Thái Lan nào xuất hiện trong đội hình 11 cái tên xuất sắc nhất giải U.23 Đông Nam Á.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi các cầu thủ Thái Lan vắng mặt trong đội hình tiêu biểu ở một giải cấp độ khu vực Đông Nam Á. Nhưng nếu nhìn vào phong độ ấn tượng của Philippines thậm chí lấn lướt cả chủ nhà Indonesia thì cũng có thể hiểu.

Có CĐV vui tính đã gọi đội hình tiêu biểu này là "Nguyen XI" hay "Nguyen FC", khi có đến 5 cầu thủ họ Nguyễn (khác với Việt Nam gọi bằng tên thì phần lớn người nước ngoài gọi theo họ). Điều này cho thấy sự ghi nhận lớn của người hâm mộ khu vực về chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U.23 Việt Nam.