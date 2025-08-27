Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Cựu cầu thủ U.16 Barca có tên Việt Nam, đá V-League với tư cách nội binh: Đỗ Hoàng Hên!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
27/08/2025 12:34 GMT+7

Hendrio Araujo, tiền vệ gốc Brazil sẽ lấy tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên và thi đấu phần còn lại của V-League 2025-2026 với tư cách nội binh.

Hoàng Hên đã được đăng ký, có quốc tịch Việt Nam

Hôm qua (26.8) là hạn chót đăng ký bổ sung cầu thủ cho giai đoạn 1 V-League 2025-2026. Cái tên Đỗ Hoàng Hên chính thức xuất hiện trong đội hình CLB Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1994 được đăng ký áo số 11 và thi đấu với tư cách nội binh vì đã có quốc tịch Việt Nam. 

Cựu cầu thủ U.16 Barca chia sẻ với Báo Thanh Niên, anh lấy họ Đỗ theo ông bầu Đỗ Quang Hiển, thích chữ "Hoàng" hơn (ban đầu, Hoàng Hên dự định lấy tên Xuân Hên) vì Hoàng mang ý nghĩa là "hoàng đế" và màu vàng của thành công. Thời gian qua, anh cũng tìm hiểu kỹ về văn hóa Việt Nam, học tiếng Việt và đã có thể hát quốc ca, giao tiếp khá ổn bằng tiếng Việt.

Trước đó, Hoàng Hên không được đăng ký thi đấu ở 3 vòng đầu tiên để đợi có quốc tịch Việt Nam và CLB Hà Nội dùng 3 suất ngoại binh cho những cầu thủ khác.

Cựu cầu thủ U.16 Barca có tên Việt Nam, đá V-League với tư cách nội binh: Đỗ Hoàng Hên!

Thông tin của Hendrio được cập nhật trên trang VPF. Giờ đây, anh là Đỗ Hoàng Hên, quốc tịch Việt Nam

ẢNH: VPF

Cựu cầu thủ U.16 Barca có tên Việt Nam, đá V-League với tư cách nội binh: Đỗ Hoàng Hên!

Hoàng Hên được kỳ vọng giúp CLB Hà Nội vượt qua khó khăn

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Sự bổ sung kịp thời

Ở 2 vòng đầu tiên, đội bóng thủ đô thi đấu thiếu hiệu quả khi để thua CLB Công an TP.HCM và bị HAGL cầm hòa ngay trên sân nhà. Hiện tại, họ đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League.

Với Hoàng Hên, CLB Hà Nội sẽ trở lại đường đua vô địch nhanh hơn. Lối chơi của anh được đánh giá phù hợp với CLB Hà Nội. Anh là mẫu cầu thủ kỹ thuật, giàu tính sáng tạo, thích chơi bóng ngắn và có khả năng phối hợp nhóm cũng rất tốt.

Hoàng Hên ký hợp đồng với CLB Bình Định hồi tháng 1.2021, đã liên tục sống ở Việt Nam 5 năm và đủ kiều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh cần cố gắng lấy lại phong độ, thể hiện thật tốt để có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở loạt FIFA Days tháng 10.


Xem thêm bình luận