Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhân tố mới giúp đội tuyển Việt Nam thêm màu sắc

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
27/08/2025 05:13 GMT+7

HLV Kim Sang-sik cho thấy ông sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn khi triệu tập lên đội tuyển VN những gương mặt mới, dù điều này có thể gây tranh cãi.

Đội tuyển Việt Nam không đá giao hữu quốc tế, tại sao?

Ở đợt tập trung sắp tới, đội tuyển VN không có trận giao hữu quốc tế nào mà chỉ đấu tập cùng CLB Công an Hà Nội (ngày 4.9) và Nam Định (ngày 7.9). Đây cũng là dịp tốt để quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cùng HLV Kim Sang-sik tìm ra những nhân tố mới để giúp đội tuyển VN thêm màu sắc, bùng lên sức sống mãnh liệt, nhất là khi chúng ta đang rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Đó là lý do ông Kim bỏ qua một loạt gương mặt thân quen như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu, Quế Ngọc Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng… để lựa chọn những nhân tố mới mẻ hơn.

Nhân tố mới giúp đội tuyển Việt Nam thêm màu sắc- Ảnh 1.

Đinh Quang Kiệt được trao cơ hội trong màu áo đội tuyển VN

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khung gỗ, Nguyễn Văn Việt, Quan Văn Chuẩn được trao cơ hội. Trong khi đó, Đặng Văn Tới, Đinh Quang Kiệt, Trần Hoàng Phúc nhận kỳ vọng trở thành những "tấm khiên" mới ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở biên trái, Phan Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng sẽ mang đến những phương án tấn công biên hiệu quả. Lý Công Hoàng Anh tạo ra nguồn năng lượng ở tuyến giữa, còn Phạm Gia Hưng có thể san sẻ gánh nặng ghi bàn với các đàn anh.

Đây đa số là những cầu thủ ít được gọi lên đội tuyển VN dưới thời HLV Kim Sang-sik, còn với Quang Kiệt, Gia Hưng, Hoàng Phúc đều có lần đầu được ăn cơm tuyển. Một điểm đáng chú ý là trong nhóm này, Quang Kiệt, Hoàng Phúc chưa thể hiện được quá nhiều giá trị chuyên môn trong màu áo CLB nhưng vẫn được triệu tập. Vì thế, việc 2 trung vệ này được gọi lên ít nhiều gây tranh cãi. Tuy nhiên, rất có thể ông Kim đã có sự tính toán, khi cả hai cầu thủ này đều sở hữu thể hình lý tưởng và còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Đội tuyển VN cần gương mặt mới để tạo luồng sinh khí mới mẻ, nhưng cũng rất cần các cầu thủ kỳ cựu. Những cựu binh như Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Duy Mạnh, Tiến Linh… không chỉ là điểm tựa về mặt chuyên môn mà còn sắm vai trợ giảng, giúp nhóm cầu thủ mới lên tuyển có thể hòa nhập nhanh với triết lý bóng đá mà ông Kim đang theo đuổi. Kinh nghiệm của nhóm trụ cột sẽ giúp các đồng đội mới vượt qua cảm giác bỡ ngỡ và áp lực khi khoác áo đội tuyển VN.

Sự kết hợp hài hòa giữa nhóm tân binh và cựu binh sẽ quyết định chất lượng lối chơi của đội tuyển. Ông Kim hiểu rằng các cầu thủ mới cần sự đồng hành, dìu dắt để phát huy hết năng lực, tránh tình trạng bị cuốn theo áp lực dư luận hay mất tự tin sau một vài sai lầm.

Nhìn chung danh sách triệu tập lần này có thể chưa làm hài lòng tất cả, nhưng nó phản ánh quyết tâm làm mới đội tuyển của HLV Kim Sang-sik. Những sự thử nghiệm có thể gây tranh cãi, nhưng bóng đá luôn cần sự dũng cảm để đổi thay. Khi các đối thủ đã nghiên cứu quá nhiều và quá hiểu đội tuyển VN sau chức vô địch AFF Cup 2024, ông Kim cần mạnh dạn thay đổi để tạo khác biệt, đồng thời níu giữ hy vọng đoạt vé dự VCK Asian Cup 2027. Ngoài ra, sự bổ sung nhân sự sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh để mỗi vị trí luôn trong trạng thái sẵn sàng và khát khao thể hiện.

