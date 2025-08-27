Lịch thi đấu V-League hôm nay: Tân binh có thể gây sốc trước đương kim vô địch

C Ơ HỘI NÀO CHO TÂN BINH?

Sau 2 vòng đầu của V-League 2025 - 2026, CLB Nam Định đã cảm nhận được những khó khăn mà họ phải đương đầu trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Đội bóng thành Nam khởi đầu với chiến thắng 2-1 trước CLB Hải Phòng, nhưng màn trình diễn thiếu thuyết phục. Những hạn chế đã bộc lộ khi CLB Nam Định gục ngã trên sân Vinh của SLNA (thua 1-2) tại vòng 2. Trận thua của nhà vô địch V-League trước đội yếu hơn đã đặt ra dấu hỏi lớn về tinh thần thi đấu của tập thể từng lên ngôi đầy thuyết phục ở 2 mùa giải qua. Sau thất bại này, chính HLV Vũ Hồng Việt cũng thừa nhận các cầu thủ đội Nam Định chỉ chơi tốt khoảng 20 phút đầu và bất ngờ chùng xuống trong thời gian còn lại của trận đấu.

Tân binh PVF-CAND (phải) chơi đầy máu lửa ẢNH: CLB PVF-CAND

Đón tiếp PVF-CAND tại sân Thiên Trường ở vòng 3, CLB Nam Định đương nhiên được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà, cùng đội hình có nhiều ngôi sao đắt giá bậc nhất V-League. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại với CLB Nam Định là sự thiếu gắn kết trong lối chơi. Ở trận thua SLNA, hàng công với những ngoại binh chất lượng không tạo đủ áp lực, trong khi hàng thủ dễ dàng để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Những hạn chế này cho thấy đội bóng thành Nam chưa tìm lại được sự ăn ý và nhiệt huyết như trước. Khi động lực chiến đấu không còn ở mức cao nhất, những nhà vô địch có thể trở nên mong manh. Trong khi đó, PVF-CAND bước vào mùa giải mới với tâm thế của tân binh khao khát khẳng định bản thân. Đội này không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng có thừa sự máu lửa và mong muốn ghi dấu ấn ở sân chơi bóng đá cao nhất VN. Đây chính là yếu tố quan trọng có thể giúp họ tạo bất ngờ trước đội Nam Định đang gặp vấn đề tâm lý.

Thực tế V-League cho thấy, không ít lần các tân binh đã gây sốc trước những đội bóng lớn. Sân Thiên Trường luôn là "chảo lửa" với sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo CĐV, nhưng nếu CLB Nam Định không có sự chuyển biến tích cực về mặt tinh thần, khán đài đôi khi lại trở thành áp lực. Ở cuộc đấu này, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Nếu Nam Định chơi đúng với năng lực vốn có, họ hoàn toàn có thể giành 3 điểm để xua tan những hoài nghi. Nhưng nếu tiếp tục nhập cuộc rời rạc, không loại trừ khả năng PVF-CAND sẽ làm nên chuyện. Trong một giải đấu khắc nghiệt như V-League, sự ổn định và tinh thần chiến đấu luôn là yếu tố quyết định. Nam Định đã lên ngôi nhờ sự máu lửa và gắn kết, giờ đây họ cần tìm lại bản sắc ấy trước khi quá muộn. Còn với PVF-CAND, một kết quả tích cực tại Thiên Trường sẽ là lời khẳng định đanh thép rằng họ đến với V-League không chỉ để học hỏi, mà để cạnh tranh sòng phẳng.

CLB N INH B ÌNH NỐI DÀI MẠCH THẮNG ?

CLB Ninh Bình đang trở thành hiện tượng thú vị của V-League mùa này. Đội bóng cố đô mới thăng hạng đã trình diễn phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước CLB Hà Tĩnh (3-1) và CLB Thanh Hóa (4-0). 6 điểm trọn vẹn giúp CLB Ninh Bình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Ngược lại, CLB Đà Nẵng sau một mùa giải phải chật vật trụ hạng nhờ vượt ải trận play-off, đến lúc này vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng. Dù lối chơi đã có những tín hiệu tích cực, nhưng đội bóng sông Hàn cũng chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Khả năng dứt điểm vẫn là điểm yếu khiến đội chủ sân Hòa Xuân gặp khó khăn.

Ở cuộc đối đầu lúc 18 giờ hôm nay (27.8) trên sân Hòa Xuân, chủ nhà Đà Nẵng cần kết quả tốt để giải tỏa áp lực. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn, khi họ chạm trán CLB Ninh Bình đang hưng phấn. Lực lượng của đội Ninh Bình cũng vượt trội hơn CLB Đà Nẵng. Hoàng Đức và đồng đội đang đứng trước cơ hội lớn để nối dài mạch thắng và tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng.

Các trận đấu còn lại của vòng 3 diễn ra hôm nay: CLB Hải Phòng - SLNA (18 giờ, sân Lạch Tray), CLB Hà Tĩnh - CLB Thanh Hóa (18 giờ, sân Hà Tĩnh).