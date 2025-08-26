Cơ hội vàng cho những nhân tố mới đội tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik giám sát từ xa

Xuất hiện nhân tố mới nào?

Hai đội tuyển VN và U.23 VN sẽ đồng thời hội quân vào ngày 28.8, với điểm nhấn HLV Kim Sang-sik trực tiếp dẫn dắt đội U.23 VN cùng mục tiêu phải vượt qua vòng loại giải U.23 châu Á. Đội tuyển VN được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, sẽ đá giao hữu với CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội vào các ngày 4 và 7.9, chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 14.10. Vì thế, đợt tập trung lần này sẽ ưu tiên kiểm tra, thử nghiệm nhân tố mới. Trong số 24 cầu thủ, VN xuất hiện 10 gương mặt hoặc ít hoặc chưa được gọi dưới thời HLV Kim Sang-sik. Có thể điểm danh 2 thủ môn Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Việt; hậu vệ Đặng Văn Tới, Phan Tuấn Tài, Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt; tiền vệ Triệu Việt Hưng, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Đức Chiến và tiền đạo Phạm Gia Hưng.

Doãn Ngọc Tân tái xuất đội tuyển

Đức Chiến (trái) thi đấu nổi bật cùng Ninh Bình FC, được gọi tập trung đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ trẻ Võ Hoàng Minh Khoa

HLV Kim Sang-sik cùng đội U.23 VN tập trung ở Phú Thọ và sẽ được liên tục cập nhật tình hình đội tuyển VN (tập trung tại Hà Nội) từ trợ lý Đinh Hồng Vinh. Điều này giống công thức ông Vinh đưa U.23 VN sang Trung Quốc đá giao hữu hồi tháng 3.2025, báo cáo để ông Kim sàng lọc, lựa chọn bộ khung U.23 VN vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho hay: "Việc đội tuyển VN không thi đấu chính thức sẽ là dịp duy trì nhịp hoạt động cho các tuyển thủ, kiểm tra một số cá nhân mới. Đợt tập trung sắp tới sẽ có ý nghĩa lớn với một số cầu thủ đang nằm trong làn ranh giữa "được và không được" về mặt chuyên môn. Các cầu thủ đều khát khao cống hiến cho đội tuyển VN nhưng để có tên trong danh sách thi đấu chính thức vào tháng 10, mỗi người trong số họ phải chứng minh được năng lực thật sự".

Đội tuyển Việt Nam tiếp TỤC RÀ SOÁT, SÀNG LỌC

Trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik tin tưởng dữ liệu từ các trợ lý Hàn Quốc và VN, từ đó mạnh dạn sử dụng những cầu thủ ít danh tiếng nhưng rất phù hợp với triết lý của ông, biến họ thành người hùng. Lần này, quá trình rà soát làm mới vẫn tiếp diễn khi Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh… nhường chỗ cho những cầu thủ đang đạt phong độ cao tại CLB.

Triệu Việt Hưng (bìa phải)

Lý Công Hoàng Anh (trái) xứng đáng được gọi lại đội tuyển

Đặng Văn Tới (trái) được trao cơ hội

Sự thay đổi nhân sự xuất hiện trên diện rộng, từ vị trí thủ môn đến hàng tiền đạo của đội tuyển VN. Trong danh sách tập trung lần này có những cái tên được kỳ vọng từ lâu như Nguyễn Đức Chiến, Lý Công Hoàng Anh, Triệu Việt Hưng. Nhưng cũng có bất ngờ lớn như trung vệ trẻ 18 tuổi Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình FC), trung vệ Trần Hoàng Phúc (đội CA TP.HCM)… Việc được gọi khẳng định họ xứng đáng được trao cơ hội. Còn sau đó những cầu thủ này có phù hợp với cách vận hành của đội tuyển VN, trong sự cạnh tranh với những cái tên quen thuộc, lại là chuyện khác.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định: "HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh sẽ tìm hiểu liệu một số gương mặt mới có phù hợp với hệ thống thi đấu của đội tuyển VN hay không. Tất nhiên, khó đảm bảo thu được kết quả quá rõ ràng ở đợt tập trung ngắn ngày với 2 trận thi đấu với CLB trong nước. Nhưng sẽ giúp duy trì động lực cạnh tranh cho đội tuyển quốc gia, giống như màn lột xác để vô địch AFF Cup 2024".



