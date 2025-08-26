Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB CA TP.HCM chiêu mộ cựu sao trẻ Barca, 'đội mưa' tập luyện: Quyết thắng HAGL

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
26/08/2025 18:09 GMT+7

CLB Công an TP.HCM (CLB CA TP.HCM) bổ sung cựu sao trẻ CLB Barca, miệt mài tập luyện trong cơn mưa lớn bởi bão số 5, chuẩn bị cho trận cầu '6 điểm' với HAGL.

CLB CA TP.HCM chiêu mộ cựu sao trẻ Barca, 'đội mưa' tập luyện: Quyết thắng HAGL- Ảnh 1.

Peter Makrillos là tân binh mới nhất của CLB CA TP.HCM

ảnh: CLB CA TP.HCM

CLB CA TP.HCM tăng cường ngoại binh xịn

Ngày 26.8, fanpage chính thức của CLB CA TP.HCM đã công bố chiêu mộ thành công tiền vệ người Úc Peter Markillos (sinh năm 1995), với hồ sơ từng chơi bóng tại U.18 Stoke, 3 CLB K-League 2 và mới nhất là CLB Macarthur tại giải vô địch quốc gia Úc.

Peter Markillos sở trường chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, sở hữu lợi thế sải chân dài với chiều cao 1,85 m khá ấn tượng. Anh được kỳ vọng sẽ giúp CLB CA TP.HCM gia cố thêm sức mạnh cho tuyến giữa vốn sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật nhưng nhỏ con.

Khi còn trẻ, anh từng có 3 tháng thử việc tại lò La Masia danh tiếng của CLB Barcelona, có 6 năm tập tại lò trẻ CLB Stoke (Anh), thể hiện được nhãn quan và chiến thuật khá tốt.

CLB CA TP.HCM chiêu mộ cựu sao trẻ Barca, 'đội mưa' tập luyện: Quyết thắng HAGL- Ảnh 2.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đội mưa tập sáng 26.8

ảnh: CLB CA TP.HCM

Peter Makrillos có kiến thức về bóng đá châu Á, với 3 lần thi đấu cho các CLB Seoul E-Land FC (nơi Văn Toàn từng thi đấu), Chungbuk Cheongju và Suwon Samsung Bluewings tại K-League 2 đem đến kỳ vọng sẽ hòa nhập nhanh tại V-League.

Do V-League cho phép các đội bóng bổ sung, thay thế ngoại binh trong vòng 3 vòng đầu tiên, nên Peter Makrillos sẽ cạnh tranh trung trung vệ Matheus, tiền vệ Endrik và tiền đạo Utzig, Mbo Noel cho 4 suất đăng ký, 3 ra sân thi đấu ở trận tới gặp CLB HAGL.

Quyết thắng HAGL

Sáng 26.8, đội bóng CA TP.HCM vẫn ra sân tập luyện như bình thường, bất chấp sân tập đối mặt cơn mưa lớn do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức rất tập trung và quyết tâm chuẩn bị cho tiếp đón đối thủ quan trọng HAGL.

CLB CA TP.HCM chiêu mộ cựu sao trẻ Barca, 'đội mưa' tập luyện: Quyết thắng HAGL- Ảnh 3.

Trung vệ Matheus và tiền vệ Endrik trong buổi tập của CLB CA TP.HCM

ảnh: clb ca tp.hcm

CLB CA TP.HCM mở màn tưng bừng bằng chiến thắng nghẹt thở trước CLB Hà Nội. Nhưng trận thua trước đối thủ mạnh Thể Công Viettel trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên sân Hàng Đẫy đã chỉ ra nhiều điều.

CLB CA TP.HCM thiếu nhất chính là thời gian. Khi các đối thủ có 2-3 tháng trời để chuẩn bị nền tảng thể lực, hoàn thiện con người và thử nghiệm các ngoại binh thì HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có vỏn vẹn 1 tháng "vừa chạy vừa xếp hàng" sau khi chuyển giao, thay đổi phần lớn đội hình.

Nên mới có chuyện tân binh Utzig mới chuyển đến từ Azerbaijan chỉ có 2 buổi tập đã liên tục phải tiếp nước trong cái nóng nực cực kỳ khó chịu ở TP.Hà Nội. Tân binh Peter Makrillos cũng chỉ vừa cập bến. Do vậy, cách duy nhất để CLB CA TP.HCM cải thiện mọi thứ là tập luyện và tập luyện cật lực.

Hy vọng tinh thần này cùng với việc trở về thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, CLB CA TP.HCM sẽ tự tin tiếp đón với mục tiêu giành trọn chiến thắng trước HAGL - cái gây nhiều bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục cầm hòa CLB Hà Nội 0-0 trên sân Hàng Đẫy vòng đấu trước.

