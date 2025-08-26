Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung: Lắng nghe trái tim, chỉ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam

Trần Thành Trung có lựa chọn từ trái tim, chỉ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam ảnh: Ninh Bình FC

Trần Thành Trung chỉ muốn đá cho đội tuyển Việt Nam

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Do) là một trong những cầu thủ Việt kiều nổi tiếng nhất, nhận nhiều kỳ vọng nhất khi quyết định rời giải vô địch quốc gia (VĐQG) Bulgaria để về Việt Nam khoác áo Ninh Bình FC.

Sở hữu số vốn đặc biệt 59 trận, 2 bàn thắng khoác áo CLB Slavia Sofia ở giải VĐQG khi mới 20 tuổi, Trần Thành Trung nhận được sự chú ý đặc biệt thể hiện qua 31 trận khóa áo các đội tuyển U.17, U.19, U.20 và U.21 Bulgaria.

Giữa cơ hội lớn khoác áo đội tuyển quốc gia Bulgaria và quê nhà Việt Nam, Trần Thành Trung đã lắng nghe theo mách bảo từ trái tim, khi nói lời cảm ơn đến Bulgaria để chọn trọn đời chỉ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Thành Trung đang dần thích ứng với thời tiết Việt Nam ảnh: Ninh Bình FC

Cụ thể, anh đã làm đơn xin chuyển đổi Liên đoàn Bóng đá quốc gia đại diện từ Bulgaria sang Việt Nam và được FIFA xác nhận chính thức từ ngày 11.8.

Cũng nói thêm FIFA quy định rằng việc chuyển đổi này chỉ được thực hiện 1 lần trong suốt sự nghiệp. Hành động quyết đoán của Trần Thành Trung là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự toàn tâm toàn ý với bóng đá Việt Nam.

Khởi đầu hành trình tại đội tuyển U.23 Việt Nam

Mới nhất, HLV Kim Sang-sik đã gọi tên Trần Thành Trung tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam dự kiến tập trung từ ngày 29.8 tới, thi đấu vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

Trần Thành Trung sẽ khởi đầu bằng khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: ninh bình FC

Đây sẽ là bước đầu tiên cho giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam của chàng trai sinh năm 2005. Trần Thành Trung đã chia sẻ đặc biệt trên Instagram: "Tôi đang khép lại một hành trình đầy ắp thành công, tình bạn và những khoảnh khắc khó quên.

Đó là niềm vinh dự và đặc ân khi được thi đấu cho đội tuyển trẻ Bulgaria. Xin cảm ơn vì sự tin tưởng, cảm ơn vì những kỷ niệm và cảm ơn vì tất cả, đội tuyển Bulgaria!".

Trần Thành Trung đã vào sân trong 2 chiến thắng đầu tiên của Ninh Bình FC ở V-League 2025 - 2026, đều vào sân từ băng ghế dự bị như một phần trong quá trình giúp chàng tiền vệ này thích ứng dần với điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.