Chủ tịch FAM bị ‘đá ghế’ khiến đội tuyển Malaysia biến động lớn, FIFA sẽ cấm vận?

Nội bộ bóng đá Malaysia lục đục từ khi cựu chủ tịch trở thành chủ tịch danh dự

Theo ông Pekan Ramli, việc Chủ tịch FAM đương nhiệm Joehari Ayub bỗng nhiên biến mất khỏi các sự kiện quan trọng của tổ chức này, cho thấy "có dấu hiệu của một sự thao túng chính trị", New Straits Times trích dẫn ngày 22.8. Và thêm rằng, tin đồn ông Joehari sẽ bị loại bỏ (khỏi chức chủ tịch), và ông Yusoff Mahadi, phó chủ tịch, sẽ lên nắm quyền, ngày càng lớn.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn và kể từ sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 Ảnh: Ngọc Linh

Diễn biến này đưa FAM đến khả năng lớn có thể phải tổ chức một cuộc bầu cử bất thường. Trong đó, có cả chính sách nhập tịch cầu thủ đang gây tranh cãi lớn trong dư luận bóng đá Malaysia.

Chủ tịch FAM hiện nay, ông Joehari Ayub chỉ mới được bầu hồi tháng 2 năm nay cho nhiệm kỳ từ năm 2025 - 2029. Sau cuộc bầu cử không có đối thủ cạnh tranh, ông Joehari Ayub trở thành người đầu tiên đến từ Sabah lãnh đạo cao nhất của bóng đá Malaysia. Ông trở thành vị Chủ tịch FAM thứ 8 trong lịch sử, kế nhiệm ông Hamidin Mohd Amin.

"Trước khi Hamidin từ chức, đã có những lời kêu gọi ông ấy phải làm như vậy. Sau đó, một chủ tịch mới lên nắm quyền, và cư dân mạng hoan nghênh việc bổ nhiệm Joehari. Nhưng khi Hamidin được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự, nó đã tạo ra những nhận thức tiêu cực", Pekan cho biết.

Cũng trong cuộc phỏng vấn đăng trên New Straits Times, ông Pekan bày tỏ thêm: "Mọi chuyện trông có vẻ đã được lên kế hoạch. Nếu đúng như vậy thì thật đáng xấu hổ. Nếu bạn không hoàn toàn trung thực về ý định của mình, thì hãy từ bỏ vị trí đó. Những gì đang xảy ra hiện nay chỉ cho thấy một kiểu chính trị tồi tệ, một ngày nào đó sẽ trở thành một ví dụ điển hình cho các hiệp hội thể thao".

Theo đó, việc ông Hamidin trở lại làm Chủ tịch danh dự của FAM, được cho là vẫn có những ý kiến về chính sách quan trọng của cơ quan bóng đá này. Từ đó, khiến quyền lực của ông Joehari bị ảnh hưởng và cũng chịu nhiều sức ép. Trong đó, vấn đề cần minh bạch các hồ sơ cầu thủ nhập tịch được cho không có nguồn gốc rõ ràng, cũng gây nhiều tranh cãi cho đến nay.

Mọi chú ý hiện nay trong cuộc tranh giành quyền lực ở thượng tầng FAM đang dồn về một nhân vật, đó là phó chủ tịch Yusoff Mahadi, người đã gắn bó với FAM từ năm 2017. Ông Yusoff được cho là thân cận với cựu chủ tịch Hamidin.

Khi được hỏi tại Wisma FAM (trụ sở FAM), Yusoff đã gạt đi những câu hỏi về "cơ hội thăng chức" của mình, ông nói rằng: "Lần tới, hãy đợi đến tuần sau" (mọi chuyện sẽ rõ)", New Straits Times cho biết và thêm rằng, cho đến nay, FAM vẫn im lặng về vấn đề này, các quan chức của họ từ chối làm sáng tỏ tình hình.

Trong khi đó, chuyên gia bình luận Pekan nhấn mạnh: "Ông Joehari đã giành chiến thắng áp đảo (trong cuộc bầu cử), điều đó có nghĩa là các thành viên đã đặt niềm tin vào ông. Chúng ta cần tôn trọng quyết định đó. Việc lật ngược quyết định chỉ sau vài tháng là không hợp lý.

Đây là cơ quan bóng đá quốc gia, và việc chính trị hóa ở đây là quá lộ liễu. Không thể có chủ nghĩa thân hữu ở đây. Cá nhân được chọn phải có uy tín, năng lực và không có bất kỳ gánh nặng nào có thể cản trở việc được chấp nhận. Nếu không, chủ tịch tiếp theo có nguy cơ chỉ là một kẻ chỉ biết vâng dạ, một con rối của hệ thống. Và bóng đá Malaysia sẽ phải trả giá".

Ngoài ra, việc đấu đá ở thượng tầng bóng đá Malaysia, hoàn toàn có thể dẫn đến nguy cơ bị FIFA cấm vận, nếu các tiến trình bầu cử chủ tịch bị phát hiện có vấn đề và vị trí chủ tịch hiện nay bị "đá ghế" có dấu hiệu thao túng và các "thủ đoạn chính trị".