Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA công bố lễ bốc thăm World Cup 2026

World Cup 2026 là "sự kiện thể thao lớn nhất thế giới"

Trong cuộc gặp giữa Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 22.8 (rạng sáng 23.8, giờ Việt Nam), bên cạnh việc xác nhận ngày và địa điểm bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) World Cup 2026. Một chiếc vé mang tính biểu tượng của World Cup 2026 cũng được thiết kế riêng và được ông Infantino trao cho ông Trump. Tấm vé được ghi là Hàng 1, Ghế 1, và mang số 45/47, tượng trưng cho tư cách là Tổng thống Mỹ thứ 45 và 47 của ông Trump.

Chiếc vé mang tính biểu tượng của World Cup 2026 được ông Infantino trao cho ông Trump Ảnh: Reuters

"World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Ngày 5.12 năm nay, lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Kennedy, ở Washington D.C. Thật vinh dự khi được mang sự kiện này đến thành phố này với một đội ngũ tuyệt vời như vậy. Trung tâm Kennedy sẽ mang đến một khởi đầu phi thường cho giải đấu", ông Trump giải thích trong buổi họp báo tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bình luận một cách hài hước và đã nhận được nhiều tiếng cười từ các phóng viên và người tham dự, rằng: "Tôi có thể trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi thấy các cầu thủ kiếm được rất nhiều tiền. Tôi có thể sẽ thử thi đấu!".

Ông cũng cho biết, con trai út của ông, Barron, là một cầu thủ bóng đá đầy triển vọng. "Con trai tôi là một VĐV rất giỏi và là một cầu thủ bóng đá giỏi. Về chiều cao so với một cầu thủ bóng đá, thằng bé cao tới 2,06 m", ông nói thêm. Đáp lại, Chủ tịch FIFA, ông Infantino mỉm cười và lưu ý rằng chiều cao như vậy có thể mang lại lợi thế trên sân cỏ.

Chủ tịch FIFA Infantino cũng giới thiệu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc cúp vô địch World Cup phiên bản chính thức. Ông cho biết: "Đây là chiếc cúp sẽ được trao cho những nhà vô địch World Cup. Chỉ có Chủ tịch FIFA, các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà vô địch mới có thể chạm vào nó, và vì ông (Tổng thống Mỹ Donald Trump) là người chiến thắng, nên ông có thể chạm vào nó. Người cuối cùng nâng nó là Messi, và giờ nó đang ở đây, tại Phòng Bầu dục".

Chủ tịch FIFA Infantino giới thiệu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếc cúp vô địch World Cup phiên bản chính thức Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hỏi lại: "Tôi có thể giữ nó không? Tôi không nghĩ là tôi sẽ trả lại đâu". Tại phòng làm việc của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện cũng trưng bày chiếc cúp vô địch FIFA Club World Cup được xem là phiên bản chính thức.

World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, với 48 đội góp mặt ở VCK. FIFA sẽ tiến hành tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vào ngày 5.12 tới tại Trung tâm Kennedy ở Washington. Các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển Mexico thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A. Trong khi đội tuyển Mỹ cố định ở bảng D, còn đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B.

Tính đến cuối tháng 7.2025, đã có 13 đội tuyển chính thức giành vé dự World Cup 2026, bao gồm 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 10 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 3 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador; và 1 đội từ khu vực Châu Đại Dương là New Zealand.