Cầu thủ nhập tịch có gốc gác từ 'ông cố nội', Chủ tịch LĐBĐ Malaysia sắp mất chức

Thượng tầng FAM biến động chưa có tiền lệ

Chủ tịch FAM hiện nay, ông Joehari Ayub chỉ mới được bầu hồi tháng 2 năm nay cho nhiệm kỳ từ năm 2025 - 2029. Sau cuộc bầu cử không có đối thủ cạnh tranh, ông Joehari Ayub trở thành người đầu tiên đến từ Sabah lãnh đạo cao nhất của bóng đá Malaysia.

Vấn đề một số cầu thủ nhập tịch Malaysia (áo vàng) có nguồn gốc không rõ ràng gây tranh cãi, khiến thượng tầng FAM chao đảo Ảnh: Ngọc Linh

Khoảng thời gian đầu trong nhiệm kỳ của ông Joehari Ayub, nổi bật với chiến dịch nhập tịch cầu thủ ồ ạt, trong đó có nhiều cầu thủ gây tranh cãi vì nguồn gốc của họ không rõ ràng. Điều này đã tạo ra luồng dư luận tranh luận dữ dội trong bóng đá nước này, và cả nhiều nơi ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhờ chiến dịch nhập tịch này đã giúp đội tuyển Malaysia mạnh lên trông thấy và đã có trận thắng vang dội trước đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6 vừa qua.

Cho đến nay, sự việc tranh cãi cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã tạm lắng xuống, sau khi cơ quan bóng đá châu Á (AFC) và FIFA (thế giới), thừa nhận FAM làm đúng luật và chưa có khiếu nại nào từ các bên liên quan.

Sự việc này bỗng thổi bùng trở lại mới đây, khi cầu thủ nhập tịch Facundo Garces (gốc Argentina) bị "vạ miệng" với tiết lộ rằng, anh có gốc gác Malaysia từ "ông cố nội của mình". Sau đó anh đã nhanh chóng đưa ra đính chính, cho rằng do lỗi dịch thuật, và khẳng định ông bà nội có gốc gác Malaysia. Trường hợp, Facundo Garces có gốc gác từ "ông cố nội" là đời thứ tư, sẽ không phù hợp quy định của FIFA.

Chủ tịch FAM, ông Joehari Ayub đang chịu sức ép rất lớn về việc đòi minh bạch hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia sau vụ việc trên.

Ngoài ra, theo New Straits Times, thời gian gần đây chiếc ghế chủ tịch của cơ quan bóng đá Malaysia bị bỏ trống. "Theo nhiều nguồn tin, Phó chủ tịch FAM, ông Yusof Mahadi đang sẵn sàng đảm nhiệm vị trí chủ tịch tạm thời nếu có sự thay đổi lãnh đạo ở thượng tầng tổ chức này. Được biết, vị trí này (chủ tịch) hiện có thể đã bị bỏ trống.

Một số quan chức khác của FAM, bao gồm cả Tổng thư ký Noor Azman Rahman, cũng giữ im lặng về vấn đề này, nhưng họ không phủ nhận những đồn đoán trên", New Straits Times cho biết.