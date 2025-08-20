Inter Miami nín thở chờ Messi, bỏ ngỏ trở lại đội tuyển Argentina

Mascherano đã mạo hiểm với Messi?

Theo nhà báo Jose Armando của Deporte Total USA, việc HLV Mascherano sử dụng Messi thi đấu dù chỉ 45 phút ở trận Inter Miami thắng LA Galaxy với tỷ số 3-1 ngày 17.8, có lẽ là một sự mạo hiểm không cần thiết.

Messi đã ghi 1 bàn tuyệt đẹp và góp 1 kiến tạo cho cho Suarez lập công ấn định chiến thắng cho Inter Miami. Nhưng đổi lại, việc trở lại đấu sớm, đã khiến danh thủ 38 tuổi này tiếp tục gặp trở ngại với chấn thương dai dẳng ở cơ khép, khiến anh khó chịu và đến nay chưa thực sự cảm thấy thoải mái.

Messi lập tức ghi bàn ngày trở lại với 1 bàn và 1 kiến tạo cho Inter Miami Ảnh: Reuters

"Messi vẫn tập luyện, nhưng không tập cùng toàn đội mà tập riêng. Tình hình của cậu ấy cũng khá giống với những gì tôi đã mô tả sau trận đấu (với LA Galaxy). Cậu ấy không cảm thấy thoải mái trong 45 phút thi đấu. Chúng ta sẽ xem cậu ấy cảm thấy như thế nào trước ngày thi đấu. Trên thực tế, Messi không bị loại khỏi danh sách thi đấu, nhưng thi đấu hay không, hoặc trong bao lâu, sẽ tùy thuộc vào cảm giác của cậu ấy", HLV Mascherano bày tỏ trong cuộc họp báo ngày 20.8 (giờ Việt Nam), ngay trước trận đấu Inter Miami gặp Tigres UANL.

Ngoài trường hợp của Messi, thành phần của Inter Miami có đầy đủ các ngôi sao hàng đầu còn lại, như chân sút kỳ cựu Suarez, tiền vệ De Paul, Busquets và hậu vệ Jordi Alba đều sung sức. Phía Tigres UANL của Mexico, tiền đạo Angel Correa là cái tên đáng chú ý nhất. Correa cũng là đồng đội ở đội tuyển Argentina với Messi và De Paul, nay họ bất ngờ phải đối đầu nhau trên sân cỏ.

Ở kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, Inter Miami đã chia tay 2 cầu thủ gồm thủ môn Drake Callender (sang Charlotte FC) và Federico Redondo (đến CLB Elche ở Tây Ban Nha). Nhưng ở chiều ngược lại, họ cũng sắp bổ sung 2 cầu thủ rất đáng chú ý gồm trung vệ Gonzalo Piovi (từ CLB Cruz Azul) và ngôi sao trẻ 19 tuổi Mateo Silvetti từ CLB Newell's Old Boys (Argentina). Những bổ sung này được kỳ vọng sẽ củng cố hàng thủ cho Inter Miami, để chinh phục các mục tiêu vô địch ở mùa giải 2025.

Messi bỏ ngỏ trở lại đội tuyển Argentina

Đội tuyển Argentina đã công bố danh sách sơ bộ, có Messi và đầy đủ các ngôi sao hàng đầu, chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ vào đầu tháng 9 tới, gồm trận gặp đội Venezuela trên sân nhà ở Buenos Aires (lúc 6 giờ 30 ngày 5.9) và gặp đội Ecuador (sân khách, lúc 6 giờ ngày 10.9).

Hình ảnh Messi khó chịu đã gây lo lắng cho đến nay Ảnh: Reuters

Trong đó, trận gặp Venezuela sẽ được xem là trận đấu cuối cùng và chính thức trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của Messi trên sân nhà ở Argentina. Do sau đó, Albiceleste sẽ không còn trận đấu nào nữa trên sân nhà kể từ sau tháng 9 đến hết năm 2025.

Từ đầu năm 2026 là chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè, và trận tranh chức vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) vào tháng 3 với đội Tây Ban Nha (dự kiến tổ chức ở châu Âu).

Cho đến nay, Messi gần như giữ cam kết sẽ tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina bảo vệ ngôi vô địch đoạt được tại Qatar năm 2022. Đây chắc chắn là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của danh thủ hiện đã 38 tuổi này. Sau giải đấu, anh có thể tuyên bố giải nghệ, nhưng việc tiếp tục thi đấu ở cấp CLB hay không đến nay vẫn bỏ ngỏ.

Mặc dù vậy, với tình hình chấn thương hiện nay, khả năng Messi có trở lại đội tuyển Argentina trong kỳ FIFA Days tháng 9 tới đây hay không đang bỏ ngỏ. Mọi thứ sẽ tùy thuộc vào cảm giác của danh thủ này.

Ngoài ra, Messi đang đặt trọng tâm giúp Inter Miami giành lại ngôi vô địch Leagues Cup (trận chung kết diễn ra ngày 31.8). Qua đó, cũng là điều kiện thúc đẩy anh và người bạn thân Suarez, cùng Busquets, ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami và giải nghệ cùng nhau trong cùng màu áo CLB như đã hứa hẹn.