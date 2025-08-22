Sếp lớn bóng đá Indonesia nói gì về ‘cơn bão’ chấn thương: Cơ hội dự World Cup 2026 lâm nguy?

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tuyên bố cứng

Đội tuyển Indonesia vừa công bố triệu tập 27 cầu thủ cho đợt FIFA Days tháng 9, thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế gặp đội Kuwait và Li Băng, lần lượt ngày 5.9 và 8.9 tại Surabaya. Các trận đấu này là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đội bóng xứ vạn đảo bước vào các trận quan trọng tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á đang tranh vé dự World Cup 2026, khi vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Cơn bão chấn thương đã khiến Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) phải chia tay nhiều cầu thủ ngôi sao nhập tịch trong dịp hội quân tháng 9, đáng chú ý như thủ môn số 1 Maarten Paes và tiền đạo chủ lực Ole Romeny. Cả 2 cầu thủ này đều nghỉ dài hạn và chưa hẹn ngày trở lại. Trung vệ Kevin Diks cũng bị chấn thương mới đây, nhưng vẫn được triệu tập và chưa rõ có thể thi đấu được hay không.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia ghi nhận có sự trở lại của tiền đạo Ragnar Oratmangoen sau hơn 6 tháng vắng mặt vì bị bệnh. Tương tự là Marc Klok, cầu thủ gốc Hà Lan này có lần đầu tiên trở lại đội tuyển sau hơn 1 năm rưỡi vắng mặt. Marc Klok từng là trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Indonesia, nhưng sau khi làn sóng cầu thủ nhập tịch ồ ạt gần đây ập đến đã dần loại anh ra khỏi đội tuyển.

Số còn lại, đội tuyển Indonesia vẫn còn những cái tên thường xuyên ra sân gần đây, gồm Jay Idzes, Rizky Ridho, Thom Haye, Sandy Walsh, Marselino Ferdinan và Egy Maulana Vikri.

Trong số này, chỉ còn Thom Haye vẫn đang thất nghiệp chưa có CLB mới đầu quân. Trong khi, có tin Marselino Ferdinan cũng đang chấn thương như Kevin Diks, nhưng HLV Kluivert vẫn muốn triệu tập để xem xét tình hình của họ.

Ngoài ra, 2 cầu thủ Rafael Struick và Iver Jenner không được gọi lên đội tuyển, vì sẽ được tăng cường cho đội U.23 Indonesia thi đấu tại vòng loại U.23 châu Á cũng diễn ra vào đầu tháng 9.

Chính sách mới ở giải VĐQG mở cửa cho cầu thủ ngoại, khiến đội tuyển Indonesia ngày càng vắng bóng cầu thủ nội địa Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir, bất chấp khó khăn về lực lượng do bão chấn thương, cơ quan bóng đá nước này sẽ hỗ trợ hết mình cho đội tuyển cho trong chiến dịch chuẩn bị và hướng đến mục tiêu lấy vé dự World Cup 2026 tại vòng loại thứ tư khu vực châu Á trong tháng 10.

"Các trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA Days tháng 9 với Kuwait và Li Băng sẽ là bước chuẩn bị cho đội tuyển Indonesia trước khi đối đầu với Ả Rập Xê Út và Iraq tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Việc đối đầu với 2 đối thủ đến từ Trung Đông là cơ hội để đội tuyển Indonesia nghiên cứu và dự đoán về tiềm lực và sức mạnh của 2 đội Ả Rập Xê Út và Iraq, những đội cũng đến từ Trung Đông. Tiến lên Garuda!", ông Erick Thohir bày tỏ qua thông điệp đăng trên tài khoản mạng xã hội X ngày 22.8.

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng Iraq và đội chủ nhà Ả Rập Xết Út (thi đấu từ ngày 8 đến 14.10 tới).

Cả 3 đội sẽ quyết đấu để tranh vị trí nhất bảng, giành chiếc vé quý giá tham dự vòng chung kết tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau. Ở bảng A là các đội Qatar, UAE và Oman tranh chiếc vé còn lại. 2 đội xếp nhì hai bảng sẽ đấu play-off (2 lượt), tranh suất vào vòng play-off Liên lục địa (6 đội) để tranh 2 chiếc vé vớt vào tháng 3.2026.