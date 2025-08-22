Diện mạo các 'đại gia' sau vòng đấu ra mắt

L IVERPOOL CÔNG MẠNH, THỦ YẾU

Nhược điểm phòng ngự của nhà ĐKVĐ được thể hiện qua nhiều khía cạnh. Về cá nhân, HLV Arne Slot phải thay cả cặp hậu vệ cánh, nhưng cặp Wataru Endo - Andy Robertson (vào thay) xem ra còn chuệch choạc hơn cặp Jeremie Frimpong - Milos Kerkez (đá chính). Trung vệ Ibrahima Konate thì mắc lỗi cá nhân trong cả 2 bàn thua trước Bournemouth.

Man.City có khởi đầu ấn tượng ảnh: REUTERS

Về chiến thuật, dẫn trước 2-0 mà để cho đối thủ yếu gỡ hòa từ 2 tình huống phản công là khó chấp nhận. Lý lẽ đơn giản: nếu bạn không tấn công thì đối phương không có cơ hội phản công. Mà đã dẫn đến 2 bàn khi trận đấu đang ở hiệp 2 thì đấy không còn là hoàn cảnh mà bạn phải ưu tiên tấn công nữa.

Bournemouth dễ dàng phản công không chỉ vì Liverpool "dễ dãi" về chiến thuật, mà còn vì đội hình Liverpool mất cân bằng giữa công và thủ. Tiền vệ trụ Alexis Mac Allister phải quán xuyến một khu vực rộng lớn, không thể che chắn cho hàng thủ vốn đã không mạnh (hậu vệ cánh bị qua mặt rất nhiều lần). May cho Liverpool khi họ quá mạnh về công, và cuối cùng thì cũng chiến thắng. Ngay cả tiền đạo Federico Chiesa, gần như không được sử dụng suốt mùa vừa qua, nay cũng diễn vai người hùng. "Tân binh" Hugo Ekitike tỏa sáng. Và vẫn còn đấy cái duyên ghi bàn của Mohamed Salah.

Ngược lại, Arsenal (ứng viên vô địch số 2, sau Liverpool) tỏ ra nhạt nhòa về công, dù đã tăng cường trung phong thượng thặng Viktor Gyokeres và tiền vệ Martin Zubimendi. Họ chỉ giữ bóng dưới 40% trước M.U và có vỏn vẹn 3 cú sút đúng hướng khung thành. Ngoài pha ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm trọn vẹn trước M.U (từ tình huống sút phạt góc sở trường), Arsenal không còn pha bóng nào khác đáng đưa vào mục "high-lights" sau trận.

Vấn đề của Arsenal có lẽ nằm ở khâu pressing hời hợt, từ đó nhường hẳn ưu thế cũng như quyền áp đặt trận đấu cho đối phương. Mùa trước, chỉ có những trận thiếu người vì thẻ đỏ, Arsenal mới phải nhường quyền áp đặt trận đấu như thế này.

M AN. C ITY MÙA NÀY GIỐNG L IVERPOOL

Không ai có thể thay thế Kevin De Bruyne. Dù sao đi nữa, Tijjani Reijnders đã tỏa sáng trong trận đấu ra mắt, cáng đáng được vai trò mà De Bruyne để lại. Anh ghi bàn, chuyền thành bàn, nói chung là người có thể phá vỡ tình trạng bế tắc khi đối phương cố thủ. HLV Pep Guardiola có thể trông cậy vào tiền vệ này để xây dựng những bài bản tấn công mới.

Nhưng trước mắt, giới chuyên môn nhận ra rằng Man.City mùa này có những đường nét rất giống với Liverpool trước đây (thời Juergen Klopp).

Cách đẩy cao hàng thủ để bắt việt vị và chớp cơ hội phản công nhanh để ghi bàn của Man.City trong trận thắng Wolverhampton 4-0 là những chi tiết đặc trưng trong cách chơi của Liverpool vài năm trước. Đấy là lúc Pep Lijnders còn làm trợ lý cho HLV Klopp. Bây giờ, Lijnders chính là trợ lý của HLV Guardiola ở Man.City, và bình luận viên Jamie Carragher nhanh chóng nhận ra các chi tiết vừa nêu, trong lối chơi mới mẻ của Man.City. Họ tích cực bắt việt vị ngay khi đối phương vừa tiến qua được vạch giữa sân.

Bất kể là rập khuôn, hay chịu ảnh hưởng từ trợ lý Lijnders, lối chơi của Man.City trong trận thắng Wolverhampton là rất khác so với đặc điểm "tiki-taka" của Guardiola. Nhìn chung, họ đã có trận ra quân thành công.

Trong khi đó, Chelsea chỉ hòa 0-0 với Crystal Palace ngay trên sân nhà. Đây là đội duy nhất trong số 4 ứng cử viên hàng đầu mất điểm ở vòng đấu khai mạc giải Ngoại hạng. Khoảng trống do Levi Colwill để lại là nhược điểm lớn nhất, cũng là chi tiết gây ảnh hưởng quan trọng nhất đến đội bóng của HLV Enzo Maresca.

Trung vệ Colwill chấn thương, phải phẫu thuật, và sẽ vắng bóng gần như nguyên mùa. Hậu quả: Maresca trở tay không kịp, trong việc tìm người có khả năng châm ngòi, phát động tấn công. Chelsea nên tìm người thay thế Colwill hay tìm một cách chơi mới? Cả hai đều là vấn đề khó. Cũng cần nhắc lại: Colwill luôn có mặt trong mùa vừa qua, và thường xuyên là điểm đầu của pha tấn công mỗi khi Chelsea có bóng.