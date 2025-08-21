Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ronaldo, Messi dần được thay thế bởi Lamine Yamal, Mbappe?

Nghi Thạo
Nghi Thạo
21/08/2025 06:02 GMT+7

Kỷ nguyên Ronaldo - Messi từng đưa La Liga thành tâm điểm bóng đá thế giới. Khi cả hai rời đi, nhiều người cho rằng sức hút của giải đấu đã giảm sút. Nhưng với sự trỗi dậy của những gương mặt mới, một chương mới của La Liga đang mở ra.

Trong khoảng một thập kỷ, La Liga chứng kiến thời kỳ hoàng kim chưa từng có với Cristiano Ronaldo trong màu áo Real Madrid và Lionel Messi trong màu áo Barcelona. Những trận “El Clasico” không chỉ là cuộc so tài giữa hai đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Tây Ban Nha, mà còn là màn đối đầu đỉnh cao của hai siêu sao vĩ đại nhất bóng đá hiện đại. Ronaldo và Messi thay nhau giành Quả bóng vàng, biến La Liga thành cái nôi sản sinh những cuộc tranh luận, so sánh và phấn khích không ngừng nghỉ với người hâm mộ toàn cầu.

"Ronaldo và Messi đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn"

Khi Ronaldo rời Real Madrid rồi Messi chia tay Barcelona, nhiều ý kiến cho rằng La Liga đã giảm sức hút trong mắt người hâm mộ túc cầu. Tuy nhiên, cựu danh thủ Christian Karembeu, huyền thoại của CLB Real Madrid (vô địch UEFA Champions League mùa 1997-1998 và 1999-2000) và đội tuyển Pháp (vô địch World Cup 1998 và EURO 2000) không đồng tình với nhận định đó. Trong một cuộc trao đổi với truyền thông Việt Nam, cựu danh thủ sinh năm 1970 cho rằng La Liga từ trước tới nay vốn đã tồn tại những biểu tượng lớn: từ Maradona, Zidane cho tới Ronaldo “béo”… và sẽ tiếp tục duy trì sức hút nhờ những thế hệ mới.

Ronaldo, Messi dần được thay thế bởi Lamine Yamal, Mbappe?- Ảnh 1.

Messi (trái) và Ronaldo từng tạo nên thời kỳ vàng son của La Liga

ẢNH: REUTERS

“Tất nhiên, Ronaldo và Messi đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn với La Liga. Nhưng sau khi họ rời đi, sức hút của La Liga cũng không hề suy giảm. Bóng đá vẫn tiếp tục phát triển và luôn sản sinh ra những tài năng mới. Ngày nay, chúng ta có thể thấy những cái tên như Lamine Yamal, Mbappe, Rashford, Bellingham… Tất cả đều là những ngôi sao mang lại sức hút mới cho giải đấu. Tôi hoàn toàn tin rằng La Liga sẽ vẫn duy trì được vị thế của mình. Việc các CLB La Liga đã giành rất nhiều chức vô địch UEFA Champions League là minh chứng”, Karembeu nói với PV Thanh Niên.

"Yamal sẽ giành được nhiều Quả bóng vàng nếu..."

Một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Lamine Yamal. Mới 18 tuổi, cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đã chứng minh mình là viên ngọc sáng của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Karembeu không tiếc lời khen ngợi: “Tôi nghĩ Lamine Yamal có tất cả những gì cần có khi nói về tài năng bẩm sinh. Cậu ấy trưởng thành từ La Masia, nơi vốn đã xây dựng triết lý bóng đá riêng cho Barcelona, sản sinh ra những cái tên như Messi, Xavi, Iniesta, Busquets… và bây giờ là Lamine Yamal. Trong năm đầu tiên ở đội một Barcelona cũng như trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal đã chứng minh khả năng của mình. Tôi tin rằng nếu biết cách tập trung và định hướng sự nghiệp đúng đắn, cậu ấy hoàn toàn có thể giành được nhiều Quả bóng vàng trong tương lai”.

Ronaldo, Messi dần được thay thế bởi Lamine Yamal, Mbappe?- Ảnh 2.

Yamal (trái) và Mbappe được trông chờ sẽ tái hiện lại màn so tài của 2 đàn anh

ẢNH: REUTERS

Song song với Yamal, bóng đá thế giới vẫn chứng kiến sự hiện diện của Kylian Mbappe. Ngôi sao người Pháp đã chuyển đến Real Madrid, sẵn sàng trở thành biểu tượng mới của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Sự đối đầu tiềm năng giữa Yamal trong màu áo Barcelona và Mbappe ở Real Madrid khiến giới mộ điệu liên tưởng đến cuộc cạnh tranh vĩ đại giữa Messi và Ronaldo trước đây.

La Liga mùa giải mới hứa hẹn đầy cạnh tranh. Barcelona dưới thời Hansi Flick đã chứng minh được sức mạnh khi giành chức vô địch ngay mùa đầu tiên, trong khi Real Madrid không ngừng bổ sung những ngôi sao hàng đầu. Các đội bóng khác như Valencia, Sevilla cũng cho thấy tham vọng khi liên tục tăng cường lực lượng. Với sự xuất hiện của thế hệ trẻ đầy tiềm năng và những bản hợp đồng bom tấn, La Liga vẫn duy trì được vị thế là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ronaldo, Messi dần được thay thế bởi Lamine Yamal, Mbappe?- Ảnh 3.

Karembeu (giữa) là cựu danh thủ của Real Madrid, thuộc thế hệ vàng của đội tuyển Pháp bên cạnh những Zidane, Deschamp...

ẢNH: T.L

Ronaldo và Messi đã khép lại một chương rực rỡ, nhưng Yamal, Mbappe hay Vinicius đang viết tiếp những trang mới. Trong thời gian tới, người hâm mộ túc cầu có thể sẽ được thấy trận El Clasico trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới, nhưng lần này là với những gương mặt trẻ trung và tràn đầy khát vọng.

