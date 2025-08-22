Thái Lan kêu gọi Campuchia giảm số lượng VĐV dự SEA Games 33 chỉ còn 200 người

Mối lo sợ an toàn cho VĐV Campuchia tại SEA Games 33 là có thật

Theo ông Chaiyaphak Siriwat, ban tổ chức Thái Lan lo ngại về tình hình an ninh và an toàn, đặc biệt là do căng thẳng chính trị quốc tế. Vì vậy, đã viết thư cho Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Campuchia. Yêu cầu được đưa ra là, nước này cần giảm số lượng VĐV xuống còn không quá 200 người để nước chủ nhà có thể đảm bảo an ninh toàn diện.

Chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat Ảnh: chụp màn hình Siamsport

Theo báo chí khu vực, tại cuộc họp với Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á ngày 20.8, thể thao Campuchia xác nhận tham dự SEA Games 33 với 600 VĐV và khoảng hơn 100 quan chức. Con số này giảm so với tổng số hơn 1.600 người trước đó.

Trước khi xảy ra căng thẳng chính trị và xung đột ở biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, thể thao Campuchia đăng ký sơ bộ VĐV dự SEA Games 33 lên đến 1.515 người, chưa tính quan chức và HLV các bộ môn thể thao. Sau đó, có tin Campuchia rút xuống chỉ còn 57 VĐV dự SEA Games 33.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, Vath Chamroeun phủ nhận con số VĐV này, cho rằng nước này sẽ cử số lượng VĐV và quan chức đông đảo hơn tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á, theo Phnom Penh Post trích dẫn.

Tưởng rằng sự xác nhận này sẽ chấm dứt cuộc tranh cãi liệu thể thao Campuchia có dự SEA Games 33 hay không và với số lượng VĐV bao nhiêu. Nhưng nay lại xảy ra vấn đề bảo đảm an ninh cho đoàn thể thao Campuchia. Đây là mối lo có thật, theo Siamsport.

Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng SEA Games, ông Chaiyaphak Siriwat đã đề nghị Campuchia giảm số lượng VĐV còn không quá 200 người, bao gồm VĐV và quan chức. Hiện Campuchia chưa phản hồi chính thức về số lượng VĐV dự SEA Games 33 như đề nghị mới nhất. Trong khi hạn chót nộp danh sách đăng ký VĐV dự SEA Games 33 vào ngày 15.9 tới, khi đó có thể sẽ biết rõ hơn về con số thực tế VĐV Campuchia sẽ cử đi, theo Siamsport.