Campuchia dự SEA Games 33 chỉ với 600 VĐV, Thái Lan kiểm tra giới tính nghiêm ngặt

Campuchia dự SEA Games 33 với lượng VĐV ít hơn rất nhiều so với dự kiến

Theo Siamsport, đoàn thể thao Campuchia không cử người tham gia trực tiếp cuộc họp Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á, tổ chức tại Bangkok (Thái Lan). Nhưng đã tham dự trực tuyến và xác nhận rằng, họ sẽ cử 600 VĐV và khoảng 800 quan chức tham dự SEA Games tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20.12 tại 3 thành phố gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Con số này giảm so với tổng số hơn 1.600 người trước đó.

Cuộc họp của Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á, xác nhận sự tham dự của Campuchia Ảnh: Chụp màn hình Siamsport

Cũng tại cuộc họp được chủ trì bởi ông Chaipak Siriwat, Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, kiêm Chủ tịch Hội đồng SEA Games, xác nhận, nước chủ nhà Thái Lan sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra hộ chiếu người tham dự và xét nghiệm giới tính VĐV một cách nghiêm ngặt, nhằm tránh tình trạng gian lận.

"SEA Games lần này sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra hộ chiếu kỹ lưỡng sau những vấn đề trước đây với các VĐV từ một số quốc gia sử dụng giấy tờ chứng nhận thay cho hộ chiếu thật. Việc kiểm tra giới tính cũng sẽ được tiến hành để xác minh danh tính của các VĐV ở mỗi môn thể thao", ông Chaipak Siriwat cho biết.

Cũng theo ông Chaipak Siriwat: "Tại SEA Games 33, mọi thứ sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt từ khi các VĐV, quan chức, HLV của các đoàn thể thao nhập cảnh vào Thái Lan, trong suốt kỳ đại hội và cho đến khi họ trở về. Nếu phát hiện bất kỳ giấy tờ giả mạo hoặc mạo danh nào, chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật và tư cách tham dự của họ sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức".

Ông Chaipak Siriwat cũng nhấn mạnh, liên quan việc căng thẳng chính trị giữa Thái Lan và Campuchia hiện nay, nếu mọi thứ trở nên phức tạp hơn, có thể sẽ ảnh hưởng đến một số môn thể thao có ít hơn 4 quốc gia tham dự. Đồng nghĩa là, một số môn nếu có các VĐV Thái Lan và Campuchia tranh tài, có thể sẽ có một bên bị loại hoặc cả 2 bên, nhằm tránh xảy ra các vấn đề phức tạp hơn.

Tuy nhiên, ông Chaipak Siriwat cũng khẳng định, ở các cuộc thi tại SEA Games 33 sẽ diễn ra theo tiêu chuẩn quốc tế. Nếu chỉ có 3 quốc gia tham dự, sẽ chỉ trao huy chương vàng và bạc, không có huy chương đồng.

"SEA Games 33 do Thái Lan đăng cai, không chỉ là một cuộc thi khu vực mà còn là một bài kiểm tra quan trọng về các biện pháp kiểm soát tiêu chuẩn thể thao, nhằm ngăn chặn các vấn đề chính trị và hành vi giả mạo. Điều này có thể ảnh hưởng đến uy tín của giải đấu", ông Chaipak Siriwat kết luận.

Cuộc họp Ban tổ chức SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á còn diễn ra đến ngày 22.8, tiếp tục bàn bạc thêm các vấn đề khác, như điều kiện ăn ở, sinh hoạt và đi lại của các đoàn thể thao…