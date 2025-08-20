Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan đấu giải thế giới, Bích Tuyền chúc đồng đội chiến thắng

Bích Tuyền mong khán giả tiếp tục ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải vô địch thế giới với nhân sự không phải mạnh nhất. Bích Tuyền đã xin rút lui vào ngày 19.8.

Vắng Bích Tuyền trong đội hình

Đồng đội của Bích Tuyền lên đường sang Thái Ảnh: VFV

Trong ngày hôm qua, cô đã viết tâm thư với nội dung như sau: "Xin chào mọi người. Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền. Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ ban huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV.

Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tuyền tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới. Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới".



Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Quyết định này của Bích Tuyền nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) và ban huấn luyện. Tối qua, trong trận giao hữu gặp Kenya, đội tuyển Việt Nam không có Bích Tuyền. Các cầu thủ đã thi đấu đầy nỗ lực và giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0. Không khí của đội đã vui tươi trở lại, không còn trầm lắng như nhận tin Bích Tuyền xin rút lui. Tất cả đều cố gắng vì chính Bích Tuyền.

Sáng nay, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có mặt ở sân bay Nội Bài để di chuyển sang Thái Lan.

Tại giải thế giới, đội tuyển Việt Nam chạm trán với các đối thủ rất mạnh ngay từ vòng đấu bảng là Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11), Kenya (hạng 23).



VFV chia sẻ: "Hành trình phía trước sẽ đầy thử thách. LĐBCVN mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí và tình yêu của người hâm mộ cả nước. Đây sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá để toàn đội vững tin thi đấu vì màu cờ sắc áo".

