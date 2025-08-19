Không có Bích Tuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thắng đậm Kenya

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng

Ở đội hình ra sân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bất ngờ thử nghiệm chủ công Nguyễn Thị Uyên thi đấu ở vị trí đối chuyền mà Nguyễn Thị Bích Tuyền để lại chứ không phải là Hoàng Thị Kiều Trinh. Các gương mặt còn lại ra sân đấu với đội tuyển Kenya gồm Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu trận giao hữu cuối với Kenya trước khi lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025 ẢNH: AVC

Các cầu thủ Kenya với lợi thế về thể hình cùng sức mạnh tạo được thế trận giằng co với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Uyên chưa thể sánh với Bích Tuyền nhưng cũng thi đấu đầy nỗ lực và khá tự tin. Các mũi đánh của Thanh Thúy, Như Quỳnh cũng hoạt động khá hiệu quả. Cũng cần thấy sức ép tấn công mà đội tuyển Kenya tạo ra cũng không quá áp đảo, nhờ đó đội tuyển Việt Nam giữ được bước một và triển khai tấn công tốt, qua đó giành chiến thắng 25/21 ở ván 1.

Đối chuyền thực thụ Hoàng Thị Kiều Trinh vào sân ở ván 2 bên cạnh các gương mặt khác như Phạm Thị Hiền, Trần Thị Bích Thủy đồng thời chuyền hai Kim Thoa cũng được sử dụng. Những nhân tố này giúp đội chủ nhà thi đấu "sáng nước" hơn và có chiến thắng khá dễ dàng 25/14. Đây là ván đấu mà Bích Thủy phát huy hiệu quả khả năng đánh nhanh lẫn bám chắn.

Tiếp tục có những thay đổi ở ván 3 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được thế trận, giành chiến thắng thuyết phục 25/19 trước đối thủ thủ. Sau khi thua cả 3 ván, HLV đội tuyển Kenya muốn đấu thêm ván 4 nhưng cũng không cải thiện lối chơi và nhận thất bại 19/25, qua đó thua chung cuộc 0-4.

Tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 (từ ngày 22.8 đến 7.9), đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mở màn gặp Ba Lan (ngày 23.8), tiếp đến gặp Đức (25.8), Kenya (27.8). Với những gì diễn ra ở trận giao hữu, cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tìm kiếm chiến thắng trước đội tuyển Kenya là khả quan.



