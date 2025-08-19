Bích Tuyền viết tâm thư xin rút khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam: ‘Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng…’

Nỗi lòng của Bích Tuyền

Trong thư, Bích Tuyền viết: "Xin chào mọi người. Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền.

Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định mà Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ ban huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV".

Bích Tuyền sẽ vắng mặt trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới

Bích Tuyền chia sẻ: "Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tuyền tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới. Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới".

Ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Theo lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ VN nằm bảng A (tranh tài ở Phuket, Thái Lan), lần lượt gặp đội tuyển Ba Lan (hạng ba thế giới, ngày 23.8), Đức (hạng 11, ngày 25.8), Kenya (ngày 27.8).