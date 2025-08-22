Thái Lan kiểm tra giới tính VĐV tại SEA Games 33?

K HÔNG KIỂM TRA ĐẠI TRÀ

Vấn đề thời sự nhất của thể thao Đông Nam Á là tại cuộc họp BTC SEA Games 33 và trưởng đoàn các nước Đông Nam Á (diễn ra từ ngày 19 - 20.8) đã đề cập đến việc kiểm tra giới tính VĐV. Việc kiểm tra này cũng giống như kiểm tra doping, sẽ không thực hiện đại trà mà có thể ngẫu nhiên, với quy trình và phương pháp tùy thuộc vào các liên đoàn thể thao, báo Thái Lan Siamsport và Thairath đưa thông tin.

SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12.2025 ẢNH: BTC SEA GAMES 33

"Hội đồng SEA Games là một tổ chức độc lập và không trực thuộc Hội đồng Olympic Châu Á. Do đó, mọi quy định đều phụ thuộc vào hội đồng, trong đó có việc kiểm tra giới tính VĐV tại SEA Games 33", quan chức cấp cao của Hội đồng SEA Games cho hay. Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) gần đây cũng cho biết, việc xét nghiệm giới tính VĐV còn phụ thuộc vào môn thể thao và luật lệ của liên đoàn thể thao tương ứng. Nguyên nhân là mỗi môn thể thao có luật lệ khác nhau. Một số môn đối kháng, có những đòi hỏi đặc thù về thể chất, nên có thể phải xét nghiệm. Ở những môn mà các yếu tố sinh lý không ảnh hưởng đáng kể đến việc thi đấu, sẽ không cần xét nghiệm.

V ẤN ĐỀ CÒN GÂY TRANH CÃI

SAT sẽ giao cho mỗi liên đoàn thể thao giám sát luật lệ và các vấn đề kỹ thuật thi đấu tại SEA Games 33. Qua đó, SAT cũng sẽ tham vấn về các vấn đề xét nghiệm giới tính VĐV hay không, để tránh gây ra các sự cố đáng tiếc và tranh cãi như gần đây. SAT sẽ giám sát tình hình chung và nếu bất kỳ môn thể thao nào yêu cầu xét nghiệm, cơ quan này sẽ tiến hành thực hiện theo đúng quy trình và quy định quốc tế. Khi đó, VĐV được yêu cầu xét nghiệm giới tính sẽ không được né tránh.

Việc xét nghiệm giới tính VĐV đến nay vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi và chưa có hồi kết. Tại Olympic Paris 2024 từng ghi nhận 2 trường hợp VĐV có nghi ngờ về giới tính là các nữ võ sĩ, gồm Imane Khelif (người Algeria, đoạt HCV hạng cân 66 kg môn quyền anh nữ) và VĐV Lin Yu Ting (Đài Loan, cũng đoạt HCV hạng cân 57 kg môn quyền anh nữ).

Theo quan điểm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), việc kiểm tra giới tính không chỉ dựa trên khoa học mà còn liên quan đến nhân quyền. Dù Hiệp hội Quyền anh quốc tế (IBA) muốn xét nghiệm nhiễm sắc thể các VĐV như Imane Khelif, Lin Yu Ting để xem chỉ số testosterone (hormone sinh dục nam) của họ có cao hơn mức cho phép hay không, nhưng IOC không đồng ý và khẳng định, nếu có xét nghiệm thì kết quả xét nghiệm cũng không hoàn toàn chứng minh được VĐV là nam, và sẽ vi phạm tiêu chuẩn đặt ra từ đầu tại Olympic Paris 2024.

Do đó, tại SEA Games 33, việc xét nghiệm giới tính VĐV cần phải được các liên đoàn thể thao thống nhất thông qua để tránh xảy ra tranh cãi. Hơn nữa, việc xét nghiệm giới tính VĐV cũng cực kỳ tốn kém.

K IỂM TRA KỸ HỘ CHIẾU VĐV Đại diện của Hội đồng SEA Games nhấn mạnh thêm, việc kiểm tra hộ chiếu VĐV tham dự SEA Games 33 sẽ rất nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn VĐV khác thi đấu thay để tranh huy chương. Điều này từng xảy ra ở một số giải đấu và SEA Games trước đây. Lần này, nước chủ nhà Thái Lan tuyên bố sẽ làm chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng VĐV không đủ tư cách vẫn tham gia thi đấu.

Thanh Quyết